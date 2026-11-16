Lorena Romera 16 NOV 2026 - 12:52h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un comunicado contando su versión de la ruptura

Nerea se realiza un gran cambio de look tras la ruptura con José

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José Bougo ha roto su silencio tras romper con Nerea Villanueva. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un contundente comunicado en el que responde a las acusaciones de "manipulación y engaños" que ha vertido sobre él su ya expareja a través de las redes sociales.

La ruptura entre José y Nerea suma un nuevo y tenso capítulo. Desde que se hiciera público el fin de su relación, únicamente ella había ofrecido su versión de los hechos a través de Instagram, pero la situación ha dado un giro inesperado después de que el joven haya dado este golpe sobre la mesa.

El detonante de la reacción de José ha sido el último post de la influencer, en la que lanza duros reproches contra él, acusándolo de escribir a otras chicas a sus espaldas, mentirle y ocultarle cosas, además de señalar comportamientos como "manipularla" hasta el punto de hacerla creer que se estaba volviendo loca, compararla con otras mujeres, recomendarle acudir a terapia tras descubrir sus supuestos engaños, gritarle cuando le hacía preguntas y hacerla sentir insegura.

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Tras leer estas declaraciones, José ha estallado y ha compartido un texto en sus redes en el que explica por primera vez los motivos de su silencio hasta la fecha: "He dejado atrás una relación que, en lugar de hacerme crecer, solo conseguía apagarme poco a poco. He vuelto a elegirme a mí mismo, a recuperar mi tranquilidad y a ser quien era antes", comienza explicando en su comunicado.

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Lejos de entrar a desmentir punto por punto las palabras de su ya exnovia, el creador de contenido asegura que guarda información que cambiaría la percepción pública, aunque afirma que prefiere no compartirla por principios. "Si yo hablara y contara todo lo que he vivido, más de uno se quedaría con la boca abierta. Es muy fácil hacerse la víctima y conseguir que todo el mundo te dé la razón. Pero yo soy un hombre, y tengo unos valores. No necesito ir contando intimidades, ni ensuciar a nadie, ni justificarme públicamente. Mi silencio no significa que no tenga nada que decir; significa que, aunque podría quitarle la careta a más de uno, he decidido no hacerlo".

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"Que cada uno siga contando su versión. Yo sé lo que he vivido, sé lo que he aguantado y, sobre todo, sé por qué me he ido. A veces, marcharse en silencio es la respuesta más grande que puedes dar", zanja el que fuera participante de la décima edición de 'La isla de las tentaciones', dejando claro que no piensa entrar en una guerra mediática con Nerea Villanueva.