El reencuentro de Asraf Beno con su hijo en común con Isa Pantoja tras ‘Supervivientes All Stars’

Natalia Sette 16 NOV 2026 - 19:23h.

El ganador de 'Supervivientes All Stars' se reencuentra con su hijo en común con Isa Pantoja tras dos meses sin verlo

Asraf Beno, antes de la fama: su vida humilde entre Ceuta y Fuenlabrada y sus primeros empleos

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Ha llegado uno de los momentos más esperados por el ganador de ‘Supervivientes All Stars 2026’. Asraf Beno se ha reencontrado con su hijo en común con Isa Pantoja tras 64 días de duro concurso. El ganador no puede estar más feliz de poder estar por fin con su pequeño y su mujer tras dos meses sometiéndose a una de las aventuras más extremas de su vida.

Tras el emotivo encuentro con Isa Pantoja , en el que ambos rompieron en lágrimas y se fundieron en un abrazo, el exconcursante de ‘GH DÚO’ se moría de ganas de ver a su pequeño Cairo. Tantos días alejado de él le pasaron factura en muchos momentos durante la aventura y aunque se mantuvo firme, fue una de las cosas que más le costó.

Ha sido Isa la encargada de compartir el tierno momento. En un video publicado en sus ‘stories’ se ve al joven sentado en el sofá esperando a su bebé. Cairo, nada más verlo, sale corriendo a sus brazos y este lo alza y lo abraza fuerte contra su pecho. “Se ha lanzado a los brazos de su padre”, ha escrito emocionada Isa.

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Asraf no puede parar de sonreír y decir “se ha acordado de mí”, visiblemente aliviado porque haya sido así. Cairo tiene un año y video de vida y tras más de dos meses separado de su papá, existía el riesgo de que le costara reconocerlo. Además, el influencer ha cambiado mucho su aspecto tras la extrema aventura.

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Isa ha seguido publicando ‘stories’ en los que enseña todo lo que se ha traído su chico de la aventura. Entre risas y sorpresas, Asraf va sacando algunos utensilios que construyó en Cayos Cochinos y que ha querido traerse a España para tenerlo siempre con él y que le recuerden todo lo bueno que le dio la experiencia.