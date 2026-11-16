Interrumpida la circulación ferroviaria entre Murcia y Alicante por falta de tensión en la catenaria

Alberto Rosa 16 NOV 2026 - 18:22h.

Se han registrando retrasos en los trenes que circulan entre Murcia y Albacete y entre Murcia y Alicante por “incidencia en los sistemas de electrificación”

Cortada la línea de tren entre Madrid y Ávila tras el descarrilamiento de un mercancías: el maquinista está herido leve

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La circulación entre Murcia y Bif. Vinalopó ha quedado interrumpida este lunes debido a una incidencia en la infraestructura ocasionada por falta de tensión en una catenaria, según ha informado Renfe en sus redes sociales.

La incidencia ha afectado a los trenes de Larga Distancia Alta Velocidad y Media Distancia Alta Velocidad que conectan Murcia con Alicante en ambos sentidos. Tal y como ha informado la compañía pública, “se han establecido planes de transporte alternativos para garantizar la movilidad de los viajeros hasta destino”.

Adif, por su parte, también ha informado de que se están registrando retrasos en los trenes que circulan entre Murcia y Albacete y entre Murcia y Alicante por “incidencia en los sistemas de electrificación” y aseguran que “se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible”.

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Un día después del descarrilamiento de un mercancías entre Madrid y Ávila

Este incidente en la red ferroviaria se produce un día después de que descarrilara un tren de mercancías en la vía que une Madrid y Ávila, a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo. El maquinista que lo conducía resultó herido leve, según informaron fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

Según indicaron a EFE fuentes del servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, el maquinista ha sido atendido por los servicios médicos en torno a las 3.48 horas de este domingo, tras salirse de la vía el tren que conducía. El tren que sufrió la incidencia pertenece a la compañía Captrain, según han indicado a EFE fuentes ferroviarias.

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A consecuencia de este incidente, la línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila se vio afectada y registró retrasos tras el descarrilamiento. Del mismo modo, la circulación quedó suspendida entre las localidades de Zarzalejo y Robledo de Chavela, para lo que Renfe habilitó un servicio alternativo de autobús.