Lorena Romera 17 NOV 2026 - 11:34h.

La influencer ha reflexionado sobre el deporte y la salud mental tras salir a la luz su ruptura con Cayetano Rivera

Tamara Gorro explica por qué ha terminado su relación tras un año de noviazgo

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Tamara Gorro ha roto su silencio en redes sociales horas después de confirmarse su ruptura con Cayetano Rivera tras aproximadamente un año de relación. Lejos de esquivar el foco mediático, la influencer, modelo y presentadora ha compartido un revelador story desde el gimnasio en el que se refugia en el deporte y lanza una importante reflexión sobre la salud mental.

En el clip publicado en su perfil de Instagram, se puede ver a la que fuera tronista de 'MyHyV' entregada a sus entrenos mientras comparte un texto que resume a la perfección su filosofía actual: "El gym para mí es salud mental, a parte de física. Y, por supuesto, marcar retos mola. Pruébalo, tu vida cambia". Una declaración de intenciones con la que evidencia que el entrenamiento es ahora mismo su mejor vía de escape emocional en este momento.

Los motivos de la separación con Cayetano Rivera

Esta publicación llega justo después de que se conociera su inesperada separación del torero. Tal y como ella misma ha confirmado a través de su entorno en el programa de televisión en el que colabora y ha ratificado para la revista 'Vanitatis', la decisión ha sido tomada por la empresaria "de manera unilateral", tras un año especialmente complicado tanto en el terreno personal como en el de la salud.

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Sin entrar nunca en detalles médicos para "proteger a sus hijos" -Shaila (11) y Antonio (8)-, la creadora de contenido ha sentido que era el momento de detenerse y reorganizar sus prioridades: "En su ruptura no ha habido terceras personas ni nada extraño", han aclarado sus compañeros de programa, tan solo la necesidad imperiosa de la madrileña de priorizarse a sí misma y a sus pequeños.

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Según apunta 'Europa Press', el desgaste de estos meses hizo inviable la continuidad del noviazgo al encontrarse con "vidas, circunstancias y planes de vida muy diferentes en estos momentos". Ahora, tras superar el bache médico que la mantuvo en vilo, Tamara Gorro afronta este nuevo capítulo volcada en sus hijos, su bienestar emocional y sus rutinas deportivas.