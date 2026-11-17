Celia Molina 17 NOV 2026 - 10:28h.

Tanto 'Vanitatis' como los compañeros de trabajo de la influencer han dado los motivos de su ruptura con Cayetano Rivera

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Después de aproximadamente un año de noviazgo (pues nunca hicieron pública la fecha exacta del inicio de su relación), Tamara Gorro y Cayetano Rivera Ordoñez han roto. Así lo ha confirmado ella misma en el programa de televisión en el que trabaja, a través de los datos aportados por sus compañeros. La ruptura tiene que ver con las complicaciones de salud que la influencer ha sufrido en los últimos meses, sin que ella haya especificado nunca lo que le ha ocurrido para "proteger a sus hijos".

La decisión, según ha explicado también Tamara a la revista a Vanitatis, ha sido tomada por ella misma "de manera unilateral", considerando que este era el "momento de detenerse y reorganizar sus prioridades", después de un año especialmente complicado tanto en el terreno personal como en el de la salud. Una determinación que no le habría resultado sencilla, por el cariño que continúa existiendo entre ella y Cayetano, asegura la revista.

"En la ruptura no ha habido terceras personas"

Sus compañeros de trabaja han hecho de altavoz y han confirmado la noticia: "Ha dicho que no nos iba a mentir, que después de un tiempo de idas y venidas hace unas semanas se rompió", explicaron, asegurando que "en su ruptura no ha habido terceras personas ni nada extraño", tan solo una "razón fundamental": la necesidad de Tamara de priorizarse a sí misma y a sus hijos -Shaila (11) y Antonio (8) - después de uno de los años más complicados de su vida por cuestiones médicas y personales.

De ahí que, tras unos meses marcados por un problema de salud sobre el que no ha entrado en detalles y del que afortunadamente se ha recuperado, como ella misma desveló emocionada hace semanas, la creadora de contenido haya tomado esta dolorosa decisión pensando en su única prioridad en esta etapa, que no es otra que su bienestar y el de sus pequeños, "incompatible con su noviazgo con Cayetano al tener vidas, circunstancias y planes de vida muy diferentes en estos momentos", según afirma Europa Press.

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"Ambos tienen planes de vida muy diferentes"

A pesar de su ruptura, la relación entre Tamara y el torero sigue siendo "maravillosa", y aunque ya no sean pareja sí continúan siendo amigos, como han apuntado en el programa. "Ha decidido que en este momento es mejor romper y poner tierra de por medio. Se llevan muy bien y hablan casi todos los días, no hay terceras personas ni nada", ha revelado el periodista Nacho Gay.

Fieles a la discreción con la que han llevado su historia de amor desde que salió a la luz el pasado febrero, ni Cayetano ni Tamara se han pronunciado públicamente sobre su ruptura, aunque la creadora de contenido podría reaparecer en los próximos días para sincerarse sobre su inesperada decisión.