Lorena Romera 18 NOV 2026 - 16:32h.

El torero emite un comunicado para frenar la presión mediática sobre Tamara Gorro y zanjar las especulaciones

La influencer lanza una reflexión sobre su salud mental tras confirmar su ruptura Cayetano Rivera

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Cayetano Rivera ha roto su silencio tras hacerse pública su ruptura con Tamara Gorro después de aproximadamente un año de noviazgo. Después de que los compañeros de programa de la influencer confirmaran el final de la relación -una decisión que poco después ella misma ratificó-, el torero ha dado un paso al frente a través de un vídeo publicado en sus redes sociales con el que pretende zanjar las especulaciones y pide que se frene la presión mediática que recae únicamente sobre la modelo.

En un comunicado emitido a través de su perfil de Instagram, el diestro ha dado su versión de la separación: "No quiero que Tamara tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos", ha comenzado expresando. En un tono pausado y conciliador, mirando directamente a cámara, el hermano de Fran, Kiko Rivera y Julián Contreras ha aprovechado para pedir respeto y comprensión en un momento tan delicado.

"Sin que sirva de precedente, hay circunstancias que requieren tiempo y espacio, pero no lo cambian todo. Lo que tenga que ser de nuestra historia lo decidiremos nosotros. Nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos. Por favor, respeto", sentencia Cayetano Rivera, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con Tamara Gorro.

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La separación se ha producido tras un año de romance y "de manera unilateral", según relevó la propia influencer a 'Vanitatis', al considerar que es momento de detenerse y reorganizar sus prioridades tras una etapa especialmente compleja para ella.

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A lo largo de estos últimos meses, la que se diera a conocer en 'MyHyV' ha tenido que hacer frente a complicados problemas de salud -de los cuales no ha querido dar detalles para proteger la intimidad de sus hijos, Shaila (11) y Antonio (8)-. Según apunta 'Europa Press', el desgaste de esta etapa hizo inviable la continuidad de la pareja al encontrarse con "vidas, circunstancias y planes de vida muy diferentes". Además, desde su programa quisieron aclarar que en la ruptura "tampoco ha habido terceras personas".

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Con estas palabras, Cayetano Rivera deja claro que la ruptura no ha dinamitado el vínculo que ambos han construido durante este año. Lejos de cualquier conflicto, la expareja ha demostrado que el cariño y el respeto mutuo prevalecen por encima de cualquier situación.