Natalia Sette 18 NOV 2026 - 18:19h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' hacen un repaso de todos los momentos importantes por los que ha pasado su relación

Sandra Férriz responde a las críticas que recibe sobre su cuerpo y su faceta como madre

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Sandra Férriz y Darío Sellés han pasado por muchas etapas durante sus siete años de relación. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han rememorado todos los hitos de su noviazgo y han revelado su deseo para el próximo año, una nueva etapa que respaldan sus seguidores con alegría.

La pareja se conoció en 2019 a través de la redes sociales y comenzaron su relación poco después. Tras siete años juntos, una de las cosas que más les preguntan es que si no se aburren después de tanto tiempo. En respuesta, la murciana y el alicantino han publicado un divertido video en el que explican por qué no se han cansado el uno del otro.

Ambos empiezan a analizar su noviazgo en 2020, cuando superaron la pandemia mundial provocada por el COVID 19 a los pocos meses de haber comenzado su relación. En 2021 llega la prueba de amor más grande por la que han tenido que pasar: ‘La isla de las tentaciones’. Entraron en el programa porque tras más de un año de relación ella no terminaba de fiarse de él debido a su fama de mujeriego. Darío quería demostrarle que todo eso había quedado en el pasado y que ahora solo tenía ojos para ella. Lo que se esperaba el empresario era que fuera su chica la que le fuera infiel.

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Sandra cayó en la tentación con su soltero, Rubo Blanco, precipitando la decisión de Darío de abandonar República Dominicana solo tras una tensa hoguera de confrontación. A pesar del gran golpe que supuso para la relación, ambos decidieron darse una segunda oportunidad en 2022. De ahí, se embarcan en una de las mayores aventuras de su vida: tener a su primer hijo.

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Noah llegó a su vida 1 de septiembre de 2023 y cambió sus vidas para siempre. A pesar de los retos propios de la maternidad, se mantuvieron juntos y fuertes y un año después adquirieron su primera vivienda en común. Con su casa comprada, su hijo creciendo sano y su amor más sólido que nunca, dieron el paso de ampliar la familia.

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El 1 de octubre de 2025 llegó Gia para completar su preciosa familia. Lo único que le faltaba a la pareja, era cumplir uno de sus sueños, que se hizo realidad este mismo año. Tras mucho esfuerzo y trabajo duro, los novios abrieron un negocio en Alicante, una cafetería especializada en ‘brunch’ llamada Mombú.

Sin duda, en siete años su relación no ha dejado de dar giros y avanzar hacia un futuro cada vez más sólido. Al subir el video plasmando todos estos momentos, Sandra comentó qué quiere que pase en 2027, causando revuelo entre su comunidad virtual. La creadora de contenido ha puesto unos emoticonos de boda, dejando claro que el siguiente paso para ella es que su chico le pida matrimonio. Él, divertido, le contesta con un “y dale”, dando a entender que es algo que ya le ha dicho.

Sus seguidores aprovechan la ocasión para insistirle a Darío en que se lo pida. Tras dos hijos juntos, una casa y un negocio, sus fans consideran que es hora de dar el siguiente paso y pasar por el altar.