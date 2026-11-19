Alba Tobella, directora de Verificat y Clara Jiménez, de Maldita.es. explican cómo trabajan para detectar bulos

Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: las líneas rojas que no deben cruzar para "salir con éxito", según una experta

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Cuando en la política se mezcla el bulo o la mentira es necesario la figura e los verificadores, que determinan si es falso o verdad cada afirmación que expongan los políticos. Estos expertos seguirán el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo para que ningún candidato tenga la tentación de afirmar algo que no sea verdad. "Muchas de las mentiras que nos intentan colar ya las tenemos detectadas desde hace tiempo", advierte la especialista Clara Jiménez, de Maldita.es.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP y el actual presidente del Congreso, Pedro Sánchez, se enfrentarán en un duro cara a cara que puede traducirse es desmentidos, afirmaciones y acusaciones, pero las verificadores prometen que cada palabra será contrastada para evitar que los electores sean confundidos.

Así lo ha contado, la experta Alba Tobella, directora de Verificat que ha explicado cómo realizan su trabajo en aras de la verdad: "Verificamos que la información sea verdadera con fuentes buenas".

Clara Jiménez, directiva de la Fundación Maldita.es considera que su trabajo consiste en "aportar contexto a algo de lo que se está hablando porque si faltan datos o información" puede no ser una verdad del todo.

Estos investigadores de la verdad, con una preparación rigurosa seguirán el debate electoral este jueves cuando durante dos horas, cada candidato defienda su programa político y trate de convencer a los electores. Eso sí, ningún desliz o inexactitud quedará sin verificar.

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Alba Tobella recuerda que "esta noche puede haber entre 80 y 90 datos" para verificar y subraya que "un debate político en directo el impacto es enorme" de ahí la importancia de su trabajo.

Clara Jiménez, por su parte que está preparada para cualquier "dato sin contexto y ametralladora de falacias". Las dos especialistas en verificación no han quitado ojo a los datos de la campaña para no desorientarse cuando comience el cara a cara y ambos candidatos empiecen a lanzarse hechos o acusaciones. Todas serán comprobadas.

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno ya habló de la "mafia" que podría estar detrás de la situación en Ceuta y después se rectificó. Alberto Núñez Feijóo, aspirante a la Moncloa por el ha prometido un "millón de viviendas", una cifra demasiado alta. Ambos candidatos tendrán esta noche que aclarar muchas cosas.

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Clara Jiménez, de la Fundación Maldita.es advierte: "Muchas de las mentiras que nos intentan colar ya las tenemos detectadas desde hace tiempo".