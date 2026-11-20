Raquel Noya A Coruña, 20 NOV 2026 - 11:59h.

El objeto apareció en la playa de Mar de Fóra y podría pertenecer a un antiguo programa de observación oceánica de Estados Unidos

El Ayuntamiento de Fisterra ha tenido que aplazar su retirada porque el tractor utilizado para sacarlo se hundía en la arena

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Las corrientes del Atlántico podrían haber arrastrado hasta la Costa da Morte un objeto que comenzó su viaje a miles de kilómetros de Galicia. Una misteriosa boya de color amarillo ha aparecido este miércoles en la playa de Mar de Fóra, en Fisterra (A Coruña), y su estado y características apuntan a que podría tratarse de un antiguo dispositivo de investigación oceanográfica estadounidense. Las primeras estimaciones sitúan en unos 6.000 kilómetros la posible distancia recorrida a la deriva.

El hallazgo lo realizó un vecino durante la mañana, en el tramo norte del arenal, conocido como Uña de Ferro. Se trata de una estructura flotante de aproximadamente dos metros de longitud y uno de anchura en la zona del flotador. Su aspecto ha despertado la curiosidad de los residentes, pero también las preguntas sobre qué hacía en aguas del Atlántico y desde dónde pudo llegar.

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Por el momento, no existe una identificación definitiva. El artefacto ha perdido buena parte de sus componentes y no conserva las placas que permitirían conocer su fabricante, procedencia o utilización. Tampoco están presentes los sistemas electrónicos, los sensores ni los dispositivos de iluminación y geolocalización que habría incorporado originalmente.

Una posible boya meteorológica estadounidense

Las primeras hipótesis apuntan a que podría ser una boya oceanográfica diseñada para permanecer parcialmente sumergida. Por sus características, los especialistas consideran que podría corresponderse con un modelo TOGA-Spar, utilizado para recoger información sobre las condiciones del océano y la atmósfera.

Este tipo de dispositivos permite medir variables como la presión atmosférica, la temperatura del aire y la temperatura superficial del mar. Los datos se transmiten mediante sistemas de comunicación por satélite para contribuir a los programas internacionales de observación oceánica.

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Según varias cabeceras locales, expertos en Marina Mercante apuntan a que podría tratarse de un antiguo equipo meteorológico relacionado con iniciativas de investigación en las que participa la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Sin embargo, la ausencia de elementos identificativos impide confirmar tanto su procedencia como su función exacta. La posibilidad de que haya recorrido unos 6.000 kilómetros empujada por las corrientes marinas es una de las hipótesis que se manejan, aunque todavía no está acreditada.

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El Ayuntamiento no ha conseguido retirar el artefacto

Mientras se intenta averiguar de dónde procede, el objeto continúa en la playa. El alcalde de Fisterra, Luis Insua, asegura a la agencia Europa Press que recibió el aviso de los vecinos y movilizó personal municipal para intentar retirarlo. "Estamos viendo cómo reacciona el mar para proceder a retirarla", apunta el regidor.

La primera operación se planteó con ayuda de un tractor, pero tuvo que aplazarse porque el vehículo se hundía en la arena. El Ayuntamiento está pendiente de que las condiciones del mar y del arenal permitan encontrar un momento adecuado para completar la extracción. La falta de información sobre el origen del dispositivo añade incertidumbre a una intervención que, por sus dimensiones y características, no resulta sencilla.

El precedente de otra baliza llegada a Muxía

No es la primera vez que la Costa da Morte recibe un artefacto de grandes dimensiones procedente de aguas lejanas. Hace aproximadamente once meses apareció en la playa de Nemiña, en Muxía, una baliza de más de seis metros de altura, localizada en el entorno del Furado Grande de la Punta do Almacén.

En aquella ocasión, según informa La Voz de Galicia, sí fue posible identificar el dispositivo: pertenecía a la Guardia Costera de Estados Unidos y se utilizaba para señalizar los laterales de los canales de entrada y salida de los puertos.

La boya encontrada ahora en Fisterra presenta un estado mucho más incompleto y carece de las referencias necesarias para establecer su procedencia. Su aparición vuelve a poner de manifiesto la capacidad de las corrientes oceánicas para transportar objetos durante miles de kilómetros. Por ahora, el misterio permanece varado en Mar de Fóra, a la espera de que pueda retirarse el artefacto y de que un análisis más detallado permita reconstruir su origen y el recorrido que lo llevó hasta Galicia.