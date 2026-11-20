Celia Molina 20 NOV 2026 - 11:35h.

La famosa marca de juguetes ha vuelto a rendir homenaje a Mariah Carey y a su villanco navideño 'All I Want For Christmas Is You'

El renacer de Mariah Carey: sus batacazos musicales y familiares, su vida con trastorno bipolar y su gran regreso como diva

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Un año más, después de la celebración de Halloween, comienza la temporada navideña de la vida de Mariah. La cantante se convirtió en la gran madrina de la Navidad con su tema 'I All Want For Christmas is you', un villancico que, hasta ahora, no ha podido ser desbancado por ninguna otra producción estadounidense y que, en España, comparte fama desde hace unos años con el tema de David Bisbal, 'Todo es posible en Navidad'.

Para inaugurar estas fechas tan especiales, la marca Mattel ha vuelto a sacar una Barbie inspirada en la cantante, esta vez, con el icónico mono rojo con pelo blanco en el escote que ella misma lució (originalmente) en su portada de 1994.

El segundo homenaje de Mattel a Mariah

La primera Barbie Signature Mariah Carey, que fue lanzada en noviembre de 2023 y diseñada por Ángel Kent, lucía un vestido de gala rojo brillante con abertura lateral, basado en el segundo videoclip de 'All I Want for Christmas Is You' (2019).

Ahora, Mattel ha lanzado una oferta para hacerse con esta segunda muñeca, que tiene un plazo limitado y perdurará hasta este domingo 22 de noviembre. El precio es de 94 euros y se puede comprar en su página web.

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El mono rojo que lució en su álbum de 1994

"Da la bienvenida a la temporada navideña con un homenaje fabulosamente festivo a la cantante, compositora y productora Mariah Carey. Esta legendaria vocalista es una estrella durante todo el año, pero goza de una reputación especial como icono navideño, ya que su éxito 'All I Want for Christmas Is You' sigue encabezando las listas de éxitos cada temporada navideña.

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Para nuestro segundo homenaje a este icono, nos hemos inspirado en la portada de su álbum navideño de 1994, con un body de terciopelo rojo inspirado en Papá Noel y el clásico ribete de piel sintética blanca. Con un micrófono personalizado con las iniciales «MC» en la mano y dos piezas de joyería, está lista para dar la bienvenida al espíritu navideño", dicen en su página web.

De acuerdo con la propia cantante y Nathan Baynard, vicepresidente de Barbie en Mattel, esta figura busca celebrar el legado de una artista cuya música ha unido a generaciones enteras cada diciembre, especialmente ahora que All I Want for Christmas Is You cumple 32 años dominando las listas de Billboard.