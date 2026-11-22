Cataluña elige 48 diputados el 29 de noviembre, y Barcelona se queda con 32, dos de cada tres

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En las generales de 2023, el PP logró en Tarragona el 13,87% de los votos y obtuvo un diputado. En Lleida, con un 12,81%, se quedó sin ninguno. En Girona, el 9,68% tampoco le alcanzó. La diferencia no se explica solo por los votantes, sino por cuántos escaños reparte cada provincia. Con 32 diputados en Barcelona y solo cuatro en Lleida, Cataluña son en realidad cuatro elecciones muy distintas.

48 escaños, el mismo reparto que en 2023

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a Barcelona 32 diputados, a Girona y Tarragona 6 cada una y a Lleida 4. El total sigue siendo de 48, porque en todo el país solo cambian dos circunscripciones, Cádiz y Madrid.

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El reparto sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en función de su población. Barcelona es la segunda circunscripción más grande de España, después de Madrid, y reparte sus escaños de forma bastante proporcional. Lleida, en cambio, funciona casi como una provincia pequeña del interior.

3 de cada 4 votantes, en Barcelona

A 1 de enero de 2026, Cataluña tenía 5.858.055 electores. De ellos, 5.529.177 residían en la comunidad y 328.878 en el extranjero. Barcelona reunía 4.351.388, Tarragona 617.514, Girona 566.865 y Lleida 322.288.

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Si se reparten esas cifras entre los escaños, en Lleida toca un diputado por cada 80.500 electores, más o menos. En Girona son unos 94.500, en Tarragona unos 103.000 y en Barcelona unos 136.000. Un voto leridano pesa en el Congreso alrededor de un 70% más que uno barcelonés. Aun así, Barcelona concentra casi tres de cada cuatro electores catalanes y dos de cada tres diputados. Quien gana en Barcelona gana en Cataluña.

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Cómo votó cada provincia en 2023

En el conjunto de Cataluña, el PSC obtuvo 19 diputados, con el 34,49% de los votos. Sumar-En Comú Podem, ERC y Junts lograron 7 cada uno. El PP sacó 6 y Vox 2. La CUP, con el 2,80%, se quedó fuera. Votó el 65,42% del censo, cuatro puntos menos que en 2019.

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En Barcelona, el reparto fue bastante proporcional. El PSC logró 13 diputados con el 35,74%; Sumar 5, con el 15,20%; el PP 5, con el 13,74%; ERC 4, con el 12,33%; Junts 3, con el 9,68%, y Vox 2, con el 7,56%. Ese mismo 7,56% no habría dado a Vox ningún escaño en las otras tres provincias.

Girona fue la única provincia en la que Junts empató con los socialistas. El PSC sacó 2 diputados con el 28,90%, Junts otros 2 con el 19,60%, y ERC y Sumar uno cada uno. Ni el PP ni Vox consiguieron escaño. En Tarragona, los seis diputados se repartieron entre cinco partidos: 2 para el PSC y uno para ERC, el PP, Sumar y Junts. Vox se quedó fuera con el 10,35%. En Lleida, el PSC obtuvo 2 escaños con el 29,45%, y ERC y Junts uno cada uno, con algo más del 18%.

Ausencias y candidatos del 29N

Una de las novedades del 29N es una ausencia. Aliança Catalana, que crece en las encuestas autonómicas, no se presentará. Su presidenta, Sílvia Orriols, lo justificó así: “Aliança es el único partido catalán que no concurrirá nunca a las elecciones del país vecino”. Su objetivo, añadió, “no es conseguir sillas en la metrópoli”.

Por Barcelona, el PSC presenta al ministro de Industria, Jordi Hereu, exalcalde de la ciudad. ERC repite con Gabriel Rufián, y Junts con Miriam Nogueras, su portavoz en el Congreso. El PP presenta al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y Vox a Juan José Aizcorbe Torra.

En Girona, Junts presenta a Marta Madrenas, el PP a Diana Moya y Vox a Ignasi Mulleras. En Lleida, los candidatos de esos tres partidos son Isidre Gavín, Roger Melero y Rafael Villafranca. En Tarragona, Josep Maria Cruset repite por Junts, y se enfrenta a Ione Montalvo, del PSC; Norma Pujol, de ERC; Mónica Landete, del PP; Jordi de la Fuente, de Vox, y Ester Roca, de la coalición Front Ampli.

En Lleida, con cuatro escaños, unos pocos miles de votos pueden decidir el último diputado, y ese escaño puede pesar en la mayoría del Congreso.