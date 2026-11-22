"Está acusado de haber inundado Estados Unidos con fentanilo, cocaína y otras drogas letales durante los últimos 20 años", aseguró el FBI sobre el arrestado

México captura a ‘El Chapo Isidro’, uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos

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Madrid¿Quién es 'El Chapo Isidro'? Detenido este 20 de noviembre en un operativo especial desplegado en México, está considerado el jefe del grupo criminal Beltrán Leyva, vinculado al Cártel de Sinaloa, facción 'Mayos'.

Así lo comunicó la Secretaría de la Defensa Nacional del país tras la exitosa localización y captura de Fausto Isidro Meza Flores junto a "Germán 'Serafín', su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José, su cuñado y operador financiero".

Los agentes de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, sorprendieron a estos tres arrestados de madrugada en el municipio de Guasave.

En el enfrentamiento con numerosos disparos, murieron once personas. Entre ellos, "ocho agresores e integrantes del grupo delictivo que ejercieron resistencia para impedir la detención de su jefe", según detalló la Defensa.

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"Lamentablemente, cuatro elementos de las fuerzas regulares de la infantería" fallecieron también en el tiroteo. Después de la captura del 'Chapo Isidro' y los otros dos familiares, "a las 5:20 horas" aterrizaron en Ciudad de México.

A bordo de un vehículo aéreo militar, llegaron custodiados y serán puestos "a disposición del Ministerio Público Federal", apuntó la Defensa. Otros cinco arrestados, entre ellos Panfilo, primo hermano de Fausto y operador logístico, fueron trasladados a la Fiscalía en Culiacán.

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'El Chapo Isidro', acusado de "inundar EEUU de fentanilo y otras drogas letales"

En cuanto a 'El Chapo Isidro', cabe recordar que estaba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Además de ser el cabecilla de los Beltrán Leyva, se le atribuye dirigir la organización transnacional Meza-Flores.

A este presunto narcotraficante se le acusa de "inundar Estados Unidos con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas letales durante los últimos 20 años", según comunicó el FBI en febrero del 2025.

También a los integrantes de su grupo criminal "se les acusa de crímenes atroces que van desde el secuestro y la extorsión hasta la tortura y el asesinato", informó el citado organismo, tal y como publica la cadena 'CNN'.