Castilla y León reparte 31 escaños en nueve circunscripciones, y en ocho de ellas se eligen cinco diputados o menos

Cómo se reparten los escaños al Congreso entre las cinco provincias de Castilla-La Mancha

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En julio de 2023, casi uno de cada cinco votantes sorianos apoyó a Soria ¡Ya!, la plataforma nacida para denunciar la despoblación. Obtuvo el 19,21% de los votos y ningún diputado. La provincia elige solo dos, el mínimo legal, y los dos fueron para el PP, con el 37,21%, y el PSOE, con el 29,49%. Es el caso extremo de un mapa electoral en el que nueve provincias de tamaños muy distintos reparten 31 escaños con reglas que favorecen a los dos grandes partidos.

Nueve circunscripciones, 31 escaños

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a Valladolid 5 diputados. Burgos, León y Salamanca eligen 4 cada una. Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, 3. Soria, 2. Son los mismos 31 escaños de 2023, porque en toda España solo cambian Cádiz y Madrid.

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La ley explica ese mapa. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y solo después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. En una comunidad envejecida y con muchas provincias pequeñas, el resultado es que casi todas reparten tres o cuatro escaños.

Un voto que no pesa igual

A 1 de enero de 2026, Castilla y León tenía 2.090.634 electores. De ellos, 1.910.019 residían en la comunidad y 180.615 en el extranjero, casi uno de cada once. Valladolid, con 436.078 electores, y León, con 423.020, son las más pobladas. Soria, con 76.339, es la que menos tiene.

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Si se reparten esos censos entre los escaños de cada provincia, en Soria toca un diputado por cada 38.000 electores, más o menos, y en Segovia por cada 40.000. En Ávila y Palencia son unos 45.000. En Valladolid hacen falta unos 87.000, y en León cerca de 106.000. El caso leonés tiene explicación. Los escaños se reparten por población residente, y León cuenta con 53.514 electores en el extranjero, la cifra más alta de la comunidad, que votan pero no suman población.

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Cómo votó cada provincia en 2023

En el conjunto de la comunidad, el PP ganó 18 escaños con el 41,61% de los votos, el PSOE 12 con el 32,29% y Vox 1 con el 13,80%. Votó el 74,42% del censo.

El único escaño de Vox salió de Valladolid, la provincia que más reparte. Allí el PP obtuvo 2 diputados, con el 40,85%; el PSOE otros 2, con el 32,74%, y Vox 1, con el 15,18%. En Burgos y León, cada una con cuatro escaños, PP y PSOE se repartieron dos y dos. En León, la Unión del Pueblo Leonés logró el 8,29% sin entrar. Salamanca fue la excepción: el PP sacó 3 escaños con el 47,03% y el PSOE solo 1, con el 30,40%.

Las cuatro provincias de tres escaños repitieron el mismo reparto, dos para el PP y uno para el PSOE. Ocurrió en Ávila, donde el PP llegó al 43,36%; en Palencia, con el 41,85%; en Segovia, con el 45,13%, y en Zamora, con el 44,79%. En ninguna de ellas bastó a Vox con superar el 12% para lograr diputado. En Ávila tuvo el 15,43%, y la candidatura local Por Ávila se quedó en el 7,54%.

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Los partidos provinciales, ante el 29N

Los dos partidos de ámbito provincial con más peso han tomado caminos distintos. La UPL decidió el 13 de octubre no presentarse, ni sola ni en coalición, para “pensar en frío y priorizar las elecciones municipales”. Argumentó que el clima polarizado de la precampaña “impide abrir debates necesarios para nuestra tierra”. Soria ¡Ya!, en cambio, anunció que concurrirá. Su procurador Ángel Ceña lo justificó con que la provincia necesita “capacidad de presión” tras una legislatura que calificó como “una de las peores para la provincia”.

En tres o cuatro escaños, un diputado puede cambiar de manos por unos pocos miles de votos. Por eso las nueve provincias castellanoleonesas vuelven a ser decisivas en el recuento nacional.