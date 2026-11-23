Manuel Pimentel Granada, 23 NOV 2026 - 14:58h.

Un informe de la UGR dio por acreditados encargos fuera de horario, críticas delante de compañeros y la exclusión reiterada de la investigadora en reuniones de trabajo por parte de la directora de su tesis

El Consejo Consultivo considera que esas conductas no constituyen acoso y que la UGR actuó con diligencia al activar el protocolo y proponer un cambio de directora de tesis

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El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha rechazado que la Universidad de Granada pague los 60.000 euros de indemnización que reclamaba una doctoranda por los daños que, asegura, sufrió bajo el presunto acoso laboral por parte de su directora de tesis.

La doctoranda denunció que su directora de tesis la sobrecargaba de trabajo con tareas que no figuraban en su contrato y que le solicitaba encargos fuera de su jornada, incluso durante las vacaciones.

También denunció que la directora criticaba su trabajo delante de compañeros y alumnos, la ignoraba de forma reiterada en las reuniones y, que cuando tenía que asignarle una tarea, se lo comunicaba únicamente por correo electrónico o a través de otras personas. A eso se sumaba, según la investigadora, que la dejaba sin información sobre actividades relevantes para su trabajo y que hacía comentarios sobre aspectos de su vida personal.

Sin embargo, el órgano considera que la mayoría de estas conductas que la propia UGR dio por probada en un informe del Servicio de Salud y Prevención, según recoge Granada Hoy, son situaciones que "se dan normalmente en una relación laboral" aunque puedan resultar ser "no deseables". El servicio también dio por acreditados los comentarios sobre aspectos personales de la doctoranda, pero concluyó que el conjunto de los hechos no constituían acoso laboral.

La UGR propuso cambiar la dirección de la tesis

La investigadora había acudido primero a la Oficina de Prevención del Acoso de la Universidad, que remitió el caso a la Inspección de Servicios y también intervino la Inspección de Trabajo. Según el dictamen, las actuaciones reflejaron una mala relación personal entre ambas, pero ninguna concluyó que hubiera acoso.

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El Consejo Consultivo deja fuera los comentarios personales cuando habla de conductas propias de una organización laboral normal. No obstante al valorar el conjunto de los hechos, tampoco aprecia intentos de humillar o intimidar a la doctoranda ni la "violencia psicológica intensa" que recoge el protocolo frente al acoso laboral de la Administración General del Estado.

Para pronunciarse sobre la indemnización, el Consejo tuvo en cuenta la actuación de la Universidad tras recibir la denuncia. Según el dictamen, la UGR activó el protocolo con diligencia y adoptó medidas para separar las funciones de las dos implicadas. Además, la institución academíca propuso a la doctoranda cambiar la dirección de la tesis, opción que rechazó.

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La Universidad de Granada mantuvo el apoyo durante la baja laboral de la investigadora. Por tro lado, el dictamen recoge un correo electrónico en la propia afectada agradeció el acompañamiento y la atención psicológica que había recibido.