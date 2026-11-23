Gonzalo Barquilla 23 NOV 2026 - 14:50h.

La Policía busca al autor de un tiroteo en Valdebebas tras encontrar a un hombre herido en el garaje de un gimnasio

Un joven de 27 años resulta herido muy grave de tres puñaladas en una agresión en Madrid

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Un hombre ha resultado herido de gravedad en el mediodía de este lunes tras ser tiroteado en el parking subterráneo de un gimnasio del barrio de Valdebebas, en el distrito madrileño de Hortaleza. Los hechos han ocurrido sobre las 12:30 horas en la avenida Juan Antonio Samaranch, según han explicado fuentes de la Policía Nacional a la web de 'Informativos Telecinco'.

Las autoridades han recibido un aviso en el que alertaban que se estaban produciendo disparos y que había un hombre tirado en el suelo. Los agentes se han trasladado hasta el lugar y han encontrado a la persona herida, por lo que han llamado inmediatamente a un indicativo sanitario, que ha atendido a la víctima y ha procedido a su traslado hospitalario.

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"Los agentes se encuentran trabajando en el lugar"

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Científica y la Policía Judicial. En el punto se han localizado dos armas de fuego y se trata de localizar al autor de los disparos, confirman las fuentes policiales.

"Los agentes se encuentran trabajando en el lugar", sentencian desde la Policía Nacional. La víctima es un hombre nacido en el 1973 de origen sudamericano. Su familia se encuentra pendiente de lo sucedido. El presunto autor de los disparos permanece huido y en paradero desconocido. El gimnasio en el que han ocurrido los hechos es el único que cuenta con parking propio para los clientes en el barrio de Valdebebas, como ha podido saber este medio.

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Heridas por arma de fuego en región craneal

Desde Emergencias Madrid han destacado en redes sociales que los efectivos del SAMUR han estabilizado y trasladado en estado crítico al herido con escolta de los agentes de la Policía Nacional.

"Hemos atendido a un varón de 53 años por heridas por arma de fuego en región craneal. Le hemos estabilizado monodinámicamente en el lugar, se ha procedido al aislamiento de la vía aérea y se ha trasladado al hospital en estado muy crítico", ha indicado un portavoz en un vídeo.