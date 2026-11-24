La actriz ha roto su silencio a través de las redes sociales tras salir a la luz el fin de su relación con el entrenador

El entorno de Blanca Romero revela los motivos de su ruptura con Quique Sánchez Flores: "Hablaba por redes sociales con sus exnovias"

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Blanca Romero ha roto su silencio y ha pronunciado sus primeras palabras después de salir a la luz su ruptura sentimental con Quique Sánchez Flores. Y lo ha hecho de una manera de lo más espontánea. Respondiendo directamente a un comentario de una usuaria en Instagram que cuestionaba cómo habían vivido ambos su historia de amor.

La actriz no ha esquivado la crítica y ha reconocido abiertamente que estaba muy enamorada del entrenador, revelando que esa implicación sentimental no habría sido correspondida de la misma manera en el plano público. "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió", ha escrito.

La respuesta ha llegado en una publicación de la revista '¡HOLA!' en la que se hacía eco del final de la relación entre la actriz asturiana y el técnico.

Entre los comentarios, una usuaria hacía una valoración sobre la diferente manera en la que ambos habían gestionado su noviazgo: "Ella es la que le perseguía y presumía de la relación. Él es muy discreto. No pegaban", indicaba. Unas palabras a las que Blanca ha decidido contestar personalmente, dejando una de las primeras pistas sobre cómo ha vivido ella esta separación.

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Los motivos de la ruptura

La reacción de Blanca llega, además, pocas horas después de que hayan trascendido nuevos detalles sobre las circunstancias que habrían terminado poniendo punto final a la relación.

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Ha sido el periodista Javi Hoyos quien, tras hablar con el entorno más cercano de la actriz, ha dado a conocer una versión más concreta de los problemas que habrían atravesado durante los últimos meses.

Según las personas próximas a la modelo, habría sido ella quien tomó la decisión de terminar el noviazgo después de varias decepciones. Uno de los principales motivos de conflicto habrían sido las conversaciones que Quique Sánchez Flores habría mantenido a través de las redes sociales con antiguas parejas.

Una situación que, según las fuentes consultadas por el periodista, habría generado desconfianza en Blanca y alimentado sus celos.

"Hablaba mucho por redes sociales con sus exparejas. Blanca es celosa y esta situación le pudo", habrían explicado desde su círculo cercano.

En concreto, el entorno de Blanca hace referencia a Nicky, una modelo inglesa con la que el técnico habría mantenido una relación sentimental. Según esta versión, la actriz llegó a pensar que el técnico había retomado aquella historia sin comunicárselo. "Blanca sentía que había vuelto con ella y no se lo quería decir", han trasladado.