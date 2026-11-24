Manuel Pimentel Sevilla, 24 NOV 2026 - 11:33h.

El avión que cubría la ruta entre Palma y Sevilla tuvo que aterrizar en sentido contrario para no perder tiempo

Días antes, un vuelo medicalizado que iba de Melilla a Madrid tuvo que tomar tierra en Málaga al empeorar el paciente que viajaba a bordo

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Un avión procedente de Palma de Mallorca ha tenido que aterrizar con prioridad en el aeropuerto de Sevilla este lunes por la mañana después de que la tripulación diera el aviso durante la aproximación de que un pasajero a bordo parecía estar sufriendo un ictus.

La situación obligó a los controladores a tener que reorganizar los despegues durante unos minutos para que el avión pudiera realizar un atterrizaje de emergencia para que los sanitarios pudieran atender al pasajero en tierra, retrasando el aterrizaje del resto del tráfico aéreo.

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El aviso llegó al centro de control de Enaire en Sevilla. En ese momento, los aviones entraban por la pista 09, pero el centro y la torre de control acordaron que el vuelo de Palma aterrizara por la 27, utilizando el extremo contrario de la misma pista. Al entrar por ese lado, el vuelo evitó realizar el rodeo que habría tenido que dar para llegar a la 09 para aterrizar lo antes posible.

Cuando el avión tocó suelo las ambulancias ya se encontraban preparadas en el aeropuerto para atender al pasajero. Los controladores volvieron a dar paso a los despegues y a los aviones que seguían en espera.

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Entre ellos, según @controladores, había un vuelo procedente de Barcelona, que tuvo que esperar dando varias vueltas sobre el Aljarafe. Debía aterrizar a las 8.15 y lo hizo a las 8.22, siete minutos más tarde.

Un vuelo Melilla-Madrid aterriza en Málaga

El pasado 18 de noviembre, un avión medicalizado que volaba de Melilla a Madrid tuvo desviarse hacia el aeropuerto de Málaga después de que un paciente que viajaba a bordo empeorara durante el trayecto y hasta quedar en estado crítico.

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La tripulación estaba en contacto con el centro de control de Enaire en Sevilla, desde donde dieron prioridad absoluta al vuelo. Según explicaron los controladores en redes sociales, el avión pudo aproximarse directamente a la pista 13 del aeropuerto malagueño.

Mientras la aeronave se dirigía a Málaga, los controladores coordinaron la presencia de una ambulancia para que el personal sanitario pudiera atender al paciente en cuanto tomara tierra. En la misma publicación, le desearon una pronta recuperación.