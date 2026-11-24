El círculo cercano a la actriz ha aseverado que ha sido ella quien ha puesto fin a la relación después de numerosos altibajos

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La historia de amor de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ha llegado a su fin después de casi un año de relación y, aunque en un primer momento se apuntó al desgaste como principal motivo de la separación, ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre lo sucedido.

El periodista Javi Hoyos ha contactado con el entorno más cercano de la actriz, que ha revelado cómo habría vivido ella los últimos meses de noviazgo y qué situaciones terminaron precipitando la ruptura.

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Según esta versión, la decisión de poner punto final a la relación habría partido de Blanca, que se habría sentido decepcionada por determinados comportamientos del entrenador y, sobre todo, por sus conversaciones en redes sociales con antiguas parejas.

Habla el entorno de Blanca Romero

Una situación que, de acuerdo con las personas cercanas a la modelo, terminó generándole desconfianza y que la relación fuera complicada de sostener.

"Hablaba mucho por redes sociales con sus exparejas. Blanca es celosa y esta situación le pudo", han confesado al creador de contenido.

Las personas próximas a la modelo consideran que ella llegó a interpretar que existía una falta de transparencia por parte del entrenador, sobre todo por lo que respecta a una antigua relación sentimental.

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"Tuvieron varios altibajos, varias idas y venidas, y ella sentía que Quique volvía con su ex y no se lo decía a ella", han explicado.

En concreto, las informaciones apuntan a Nicky, una modelo inglesa con la que Quique Sánchez Flores habría mantenido una relación con anterioridad.

"Blanca sentía que había vuelto con ella y no se lo quería decir. Blanca le quiere mucho como amigo, pero no puede más con esas historias y como pareja no podían evolucionar hacia ningún sitio", añaden.

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Las mismas fuentes han descrito su relación sentimental como "tóxica".

Otro de los detalles que ha trasladado Javi Hoyos es quién habría tomado la iniciativa de poner fin al noviazgo. Según el círculo íntimo de la actriz, habría sido ella quien decidió romper después de todas aquellas decepciones que habría sufrido durante los últimos meses.

Por su parte, Quique Sánchez Flores no ha ofrecido ninguna explicación pública sobre los motivos de la separación. Tampoco ha respondido a las declaraciones atribuidas al entorno de su expareja.