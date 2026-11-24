Existen tres tramos que son incompatibles entre sí sobre las mismas cantidades

Subvenciones para recuperar viviendas en cascos históricos: las ayudas que financian gran parte de la rehabilitación

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Nueve mil euros de ahorro fiscal por propietario. Ese es el importe máximo que un contribuyente español puede recuperar en su declaración del IRPF si su comunidad de vecinos acomete una rehabilitación energética integral del edificio y la obra cumple los requisitos técnicos que la Agencia Tributaria exige.

La deducción del 60% por obras de rehabilitación energética en edificios residenciales es la más generosa de las tres ventajas fiscales que el Estado ha establecido para incentivar la mejora energética del parque residencial español. También resulta ser la más exigente en cuanto a la mejora que se debe acreditar y la más burocrática en documentación. Estas son sus claves para 2026.

Las tres deducciones vigentes

La normativa contempla tres tramos deducibles según el alcance de la obra.

Deducción del 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, con base máxima anual de 5.000 euros.

para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, con base máxima anual de 5.000 euros. Deducción del 40% para actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética hasta A o B en viviendas individuales, con base máxima anual de 7.500 euros.

para actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética hasta A o B en viviendas individuales, con base máxima anual de 7.500 euros. Deducción del 60% dirigida a las rehabilitaciones que afecten al conjunto del edificio de uso predominantemente residencial, con base máxima anual de 5.000 euros por propietario y límite acumulado de 15.000 euros.

Los tres son incompatibles entre sí sobre las mismas cantidades y todos exigen certificado de eficiencia energética.

Requisitos técnicos del tramo del 60%

Para acceder a la deducción del 60%, la obra debe demostrar uno de estos dos resultados alternativos en el conjunto del edificio (no en la vivienda individual del propietario): reducción de al menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable respecto a la situación anterior o mejora de la calificación energética del edificio hasta la letra A o B en la escala oficial (siete letras, de A a G).

La primera vía suele exigir intervenciones ambiciosas: aislamiento de fachadas y cubierta, sustitución de instalaciones térmicas comunes por bombas de calor o calderas de biomasa, instalación de placas solares fotovoltaicas o solares térmicas y renovación completa de la envolvente del edificio. La segunda depende del punto de partida: los edificios construidos antes de 1980 rara vez alcanzan la A o la B con reformas parciales, y suelen requerir intervenciones integrales para saltar dos o más tramos de calificación.

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La acreditación se hace mediante dos certificados de eficiencia energética expedidos por técnico competente: uno antes de la obra que documenta el punto de partida y otro después que acredita la mejora alcanzada. El certificado posterior debe expedirse necesariamente antes del 1 de enero de 2028, plazo tope establecido por la propia norma.

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Cuánto se puede ahorrar y cómo se calcula

La estructura de la deducción combina un tope anual con un límite acumulado. Cada propietario puede deducir el 60% de un máximo de 5.000 euros pagados durante el ejercicio fiscal (con lo que la deducción anual máxima es de 3.000 euros). Si el importe total imputado por la comunidad supera esa cifra, el exceso puede arrastrarse durante los cuatro ejercicios siguientes hasta agotar la base acumulada de 15.000 euros por vivienda. Un propietario al que se le imputen 15.000 euros de derrama por rehabilitación energética puede llegar a deducir en total 9.000 euros repartidos entre el ejercicio del pago y los cuatro siguientes.

Quién puede aplicarla y qué documentación exige

Los beneficiarios son los propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominantemente residencial (donde la mayoría de las viviendas del inmueble se destinan a uso habitual y no comercial, hotelero u oficinas). Los locales comerciales situados en la planta baja del propio inmueble no dan derecho a la deducción por sus propios titulares. La vivienda debe ser la habitual del contribuyente o estar en expectativa de alquiler (no vale una segunda residencia utilizada solo puntualmente).

La documentación exigible incluye certificado energético anterior a la obra, certificado energético posterior, facturas emitidas por la empresa o profesional que ejecuta la obra, justificantes bancarios de pago (transferencia, tarjeta o cheque nominativo, nunca en efectivo), acta de la junta de propietarios que aprobó la obra con el desglose del reparto de gastos por vivienda y, en caso de haber recibido subvención pública (fondos Next Generation, ayudas autonómicas), documentación que acredite el importe subvencionado, que se descuenta de la base deducible.

La aprobación de la obra en la propia comunidad requiere el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios en junta convocada al efecto por el presidente del inmueble. El plazo para efectuar los pagos que dan derecho a la deducción se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, con lo que las declaraciones afectadas son las de los ejercicios 2026, 2027 y 2028.