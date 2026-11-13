Rocío Ponce 13 NOV 2026 - 10:12h.

El estudio de Cerveceros de España ha analizado los datos de una encuesta realizada a 2.000 hombres y mujeres mayores de 18 años sobre sus gustos al pedir el plato que acompaña a su caña

12 tapas que te recuerdan lo bello que es vivir

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Con los compañeros de trabajo, con los amigos de la universidad, con los de toda la vida, con tu pareja o con tus padres y tus hermanos. Irse de cañas es uno de los planes más comunes de nuestro día a día, o al menos eso opina el 84% de los españoles que lo considera como uno de los planes más típicos de nuestro país, según un estudio elaborado por Alpha Research para Cerveceros de España. La caña (como generalmente denominamos al vaso de 220 ml con cerveza muy fresquita) suele venir acompañada de un aperitivo o una tapa, ya la pidamos o si viene como detalle del hostelero.

Aunque todos los españoles nos ponemos de acuerdo a la hora de salir de cañas, para el 42% es ideal si buscas desconectar durante un rato de la rutina y para el 34%, es una genial forma de ponerse al día con amigos y familiares, lo realmente curioso es que las preferencias en torno a la tapa cambian bastante de una comunidad autónoma a otra.

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No comemos igual en el norte que en el sur y las tradiciones gastronómicas de cada zona acaban influyendo en lo que nos gusta ver junto a nuestra caña en la mesa. En el imaginario popular suelen aparecer los clásicos cuencos con aceitunas o patatas fritas, pero también las gildas, el pincho de tortilla de patata, una tapita de jamón ibérico y hasta frutos secos que protagonizan, en diferente medida, el mapa gastronómico de este estudio.

Cuestión de gildas

Aceitunas, gildas y encurtidos convencen a la mayoría de los encuestados, con un 19% de las respuestas a nivel nacional. Pero si usamos la lupa, es la opción que arrasa en Navarra (30%) y Cantabria y Baleares (25% en ambas). Las tendencias gastronómicas actuales (las gildas están, literalmente, por todas partes) se suman de forma inevitable al poder atemporal del encurtido y las olivas.

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Nacida en San Sebastián y bautizada como el icónico personaje interpretado por Rita Hayworth (“verde, salada y un poco picante”), la gilda se ha popularizado tanto que es ya uno de los grandes reclamos de la hora del aperitivo o de las cartas de entrantes de todo el país. Tanto es así que los chefs están jugando con su versión clásica para modernizarla, hacerla con nuevos ingredientes y darle un giro actual para conquistar a más paladares.

Y aunque la gilda está estrechamente ligada a la gastronomía del norte, no es la opción más elegida en todas las comunidades de la zona según la encuesta. Sin embargo, pese a que las gildas están ligadas al norte, no todas las comunidades de la zona las prefieren por encima de otras opciones. En el País Vasco, por ejemplo, el pincho de tortilla adelanta al resto.

No sin mi tortilla

Nos guste más o menos hecha, con o sin cebolla, rellena de queso, chorizo o cualquier ingrediente, la tortilla de patatas es un básico a la hora de combinarse con la caña. Como una prenda de fondo de armario que no pasa de moda y que le queda bien a todo el mundo.

¿De dónde son los españoles que no perdonan su pincho de tortilla junto a la cervecita? Los de Asturias y Galicia lideran el ranking, con un 26% en cada comunidad. Les siguen País Vasco (24%), Castilla-La Mancha (21%), Comunidad de Madrid (20%) y Extremadura (19%). Estos datos nos confirman que la tortilla no ha perdido ni un ápice de su fuerza como plato icónico y receta fundamental de nuestra gastronomía.

¿Y la tapita de jamón?

En gran parte del país reinan las gildas y la tortilla, pero en Castilla y León (23%), Canarias y La Rioja (22% en ambas), el jamón ibérico y los embutidos superan la media nacional, situada en el 17%. Volviendo a las raíces de estos lugares, echamos de menos que Extremadura apueste más por su jamón, pero en Castilla y León y Canarias sí que reconocemos una preferencia conectada a su tradición chacinera.

Frutos secos como opción

Otra de las tapas más frecuentes es la de poner la caña con un cuenco de frutos secos. Aunque no quieras o no tengas hambre, acabas picando en estas mezclas de almendras, quicos, avellanas, etc. Es realmente inevitable dejar de comerlos y suelen volar del bol en cuestión de minutos.

¿Quiénes son los defensores de los frutos secos con la caña? Curiosamente, los murcianos. Son los que se descuelgan de las tapas más repetidas del estudio al elegir, con un 21% los frutos secos, casi el doble que en el conjunto de España, donde alcanzan el 11% de media, y convirtiéndose así en la gran excepción de esta fotografía de las preferencias de los españoles a la hora de acompañar su caña con un bocado.

Lo que echamos de menos

No aparecen entre las más elegidas, pero son tapas que encontrarás en los bares españoles como opción para tomar con tu cerveza. Hablamos de las patatas bravas, la ensaladilla rusa, las croquetas, el famoso matrimonio (tosta de boquerón en vinagre y anchoa) y uno de los que también vive un momento de esplendor y resurgir sin igual: los torreznos.

Lo mejor de todo es que no tenemos por qué elegir solo uno y cada vez que nos vayamos de cañas podemos optar por una tapa diferente, la gastronomía española nos hace ese regalo de variedad y posibilidades que nunca termina del todo...