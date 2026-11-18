Rocío Ponce 18 NOV 2026 - 10:20h.

Te contamos qué toma una de las actrices españolas más queridas cada mañana para arrancar con fuerza el día y mantener una dieta equilibrada

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Nada como arrancar el día con fuerza, algo que sabe y que también necesita Carmen Machi. La actriz, que se dio a conocer gracias a su personaje de Aída, primero en la serie '7 vidas' y después con su propio spin-off, 'Aída' (emitida en Telecinco desde 2005 hasta 2014), con la que alcanzó un nivel de fama y reconocimiento aún mayor. Desde entonces, de hecho, dejó la serie en 2009 para afrontar nuevos proyectos profesionales, no ha dejado de trabajar.

El cine, el teatro y la televisión han regalado a Machi personajes femeninos variados y potentes que la han llevado a conseguir premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Cinematografía (2026), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024) y se llevó un Goya como Mejor Actriz de Reparto por 'Ocho apellidos vascos' (2015) y ha estado nominada también por 'La puerta abierta' (2017) y 'Cerdita' (2023).

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Carmen Machi está a punto de estrenar la segunda temporada del thriller tributario 'Celeste', en la que interpreta a Sara Santano, una inspectora de Hacienda obsesionada con el caso de una estrella de la música que en la nueva entrega asumirá un nuevo reto: sacar a la luz los casi 20 millones de euros que un futbolista del Real Madrid ha conseguido "esconder" de Hacienda. La actriz, muy discreta en lo personal, sí que ofrece a veces detalles de cómo es su día a día. Uno de los más curiosos, recogidos en una entrevista de 'La Vanguardia' en 2022, fue cómo son sus rutinas de cada mañana (siempre que los rodajes y compromisos profesionales se lo permiten).

Cómo son sus desayunos

Machi, que reside en el barrio madrileño de Malasaña con su pareja Vicente (un músico desconocido con el que lleva más de 20 años), es una auténtica foodie, adora ir a buenos restaurantes (de DiverXo a Aponiente) y hasta tiene un bocadillo bautizado en su honor por el chef vasco David de Jorge. Sin embargo, lejos de innovar o caer rendida a las múltiples tendencias gastro que aparecen en torno al momento del desayuno (matcha, aguacate, etc.) ha reconocido que siempre desayuna lo mismo y es un clásico de nuestro país.

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"Mi desayuno incluye pan de espelta con buen tomate, aceite de oliva virgen extra y sal, y un buen café solo, bien cargado y sin azúcar”, explicó. Es un excelente ejemplo de la dieta mediterránea tradicional que, además, está libre de ultraprocesados. El de Machi es un desayuno rico en grasas saludables y antioxidantes, aunque desde el punto de vista nutricional podría necesitar aporte de proteínas para ser más saciante. En ese sentido, convendría completarlo con un huevo revuelto o a la plancha, un poco de queso fresco, unas lonchas de jamón serrano o ibérico e incluso un puñado de frutos secos naturales.

La elección del pan es una de las claves. El pan de espelta cuenta con un cereal muy interesante por su perfil nutricional, especialmente si se elige en su versión integral o de masa madre. El motivo es que aporta hidratos de carbono de absorción lenta, fibra, vitaminas del grupo B y minerales, resultando a menudo más digestivo que el trigo moderno refinado.

Machi también se suma a los que toman el café solo y sin azúcar y, de esa manera, apenas suma calorías (solo dos) a su desayuno y puede beneficiarse de su alto poder antioxidante y antiinflamatorio, además de despertarse de un plumazo prácticamente (dice que lo toma bien cargado). Pero ojo, la cantidad de café que tomamos debe limitarse en cierto modo. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard (T.H. Chan School of Public Health), el consumo moderado y saludable para la mayoría de los adultos se sitúa entre 2 y 5 tazas de café al día (tazas estándar de unos 240 ml), marcando un límite máximo recomendado de 400 mg diarios de cafeína.

¿Hace ejercicio?

Como aseguran los expertos en nutrición, una vida saludable no se enfoca solo en la alimentación, debe combinarse con el ejercicio físico. En la misma entrevista confesó que le gusta "caminar a ritmo intenso". Cuando está en Madrid, lo hace por el Retiro, siempre por la mañana temprano y antes de desayunar. "Se aclaran los músculos y la mente. Antes lo hacía corriendo, pero ahora no debo. También hago pilates cuando puedo", aseguró, siendo consciente de que, por su profesión (su agenda, desplazamientos, etc.), no puede tener la continuidad que querría.