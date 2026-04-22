Jesús Rojas 22 ABR 2026 - 09:00h.

Te proponemos seis planes gastronómicos diferentes para celebrar la Feria de Abril por todo lo alto sin necesidad de tener que viajar hasta Sevilla

La jerezana que dejó el marketing y abrió un tabanco en el mercado: "Mucho vino generoso y comida gaditana"

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Vaya por delante que no hay nada comparable a estar en el sevillano barrio de Los Remedios entre el 20 y el 26 de abril. Ya que esos días existe un plan insuperable que consiste en atrincherarse en una de las más de mil casetas del recinto ferial (más conocido como 'el Real') para beber manzanilla o rebujito como si no hubiera un mañana y atiborrarse a pescaíto frito al son de unas buenas sevillanas.

Pero tampoco tienes que venirte abajo si echas de menos del sur y te toca estar en Madrid en estas fechas, porque tienes un puñado de opciones a tu disposición que te permitirán, a través de los sabores y los aromas, disfrutar de todo lo bueno de la cocina andaluza sin tener que salir de la capital. Lo cual puede ser una buenísima idea si tenemos en cuenta los atascos que habrá en la carretera, los ya habituales retrasos de los trenes y los precios disparatados de los billetes de avión.

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Como en Madrid, en ninguna parte. ¿Verdad? Sobre todo si el cuerpo te pide una buena fritura, el mejor atún rojo de almadraba de temporada o platos llenos de sabor que seducen a todos como el rabo de toro, el ajoblanco, el salmorejo, un mollete de pringá o unos chicharrones. Pues eso, acompañado convenientemente de unos vinos generosos servidos como Dios manda (a una temperatura de 8-12 grados), es justo lo que te vas a encontrar en las seis direcciones que te dejamos a continuación. Eso sí, no les pidas los camareros que suban la música porque a estos bares y restaurantes se viene a comer, no a coger y soltar la manzana.

La Gaditana

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Siempre es un acierto dejarse caer por cualquiera de los tres locales que tienen en Madrid, ya sea para picar algo en la barra (también sin un planazo sus mesas altas) o para darse un homenaje en el comedor. Independientemente del espacio por el que te decidas, te vas a sentir como si estuvieras en el Cádiz más puro. Y que conste que no lo decimos solo por sus originales elaboraciones empleando el atún rojo de almadraba, uno de sus productos fetiche (suelen tener un menú degustación en temporada). También por esas crujientes tortillitas de camarones, el insuperable cazón en adobo o los arroces marineros que preparan con carabineros o bogavante. Básicamente, al restaurante fundado por Antonio Martínez en 2011 se viene porque reproducen de maravilla -y con todo el respeto- esos sabores del sur que conquistan en todo el mundo.

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En la carta de su local de Retiro, el último en abrir sus puertas, abundan las recetas clásicas andaluzas pensadas para compartir en las que la materia prima brilla. ""Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el sabor te lleva directo a la orilla del mar y las risas suenan como palmas en una taberna. Aquí, cada comida es una celebración, cada brindis una bienvenida y cada cliente, un amigo que vuelve a casa". Es lo que suele decir el creador de esta más que asentada marca, que ha contado con los ayuda de sus hijos para llevar el concepto a donde está ahora, cuando le preguntas por qué llevan levantando pasiones a lo largo de más de una década. Los que conocieron su local de la calle Lombía, donde hoy se encuentra el omakase mexicano OME, también conocen perfectamente la respuesta. Ahora te falta comprobarlo a ti en primera persona.

C/ Doctor Castelo, 26 (también en Goya y Castellana)

Azahara

Sus ronqueos de atún rojo salvaje -y su sistema de poleas para bajarlos hasta la mesa- son famosos en la capital. En realidad, ya empezaron a serlo con Macarena, el primer restaurante abierto por el madrileño Sergio Fermosell -un enamorado de Andalucía que pasó allí 16 años de su vida- dedicado a este producto cada vez más demandado en Madrid. Su nueva apuesta en el barrio de Salamanca, con la que ha conseguido ir un paso más allá en todos los sentidos, se llama Azahara, que se ha convertido en tiempo récord en uno de los mejores embajadores del sabor andaluz en la ciudad. ¿El motivo? Su compromiso con la honestidad, que le ha llevado a confiar en productores especializados como Gadira, propietario de tres almadrabas gaditanas, y JC Mackintosh. Es entonces cuando entiendes el volumen de consumo diario de este producto en su local, en torno a 10-12 kilos, una cifra que puede superar los 100 kilos en los días que se celebran ronqueos en el propio restaurante, y un total de 30 toneladas anuales en todo el Grupo Macarena (habría que añadir Macarena, Marimorena y Casa Julián).

Pero no solo de aprovechar absolutamente todas las partes de estos ejemplares de hasta 400 kilos de peso, llegados de desde Zahara de los Atunes y Barbate, vive Azahara. Aquí también se ofrecen elaboraciones como las croquetas de puchero o choco y tinta; las berenjenas cordobesas con salmorejo; la ensaladilla rusa con ventresca y mojama; o sus pescados fritos, todos aptos para celíacos. Tienen incluso guiños cárnicos al mítico Casa Julián. Nos referimos a platos de carne como el clásico lomo alto de vaca con sus famosas patatas fritas —una elaboración que ambos restaurantes comparten— y que respira la esencia de este tradicional asador madrileño con casi 50 años de vida. ¡Y una cosa más! No te vayas de Azahara sin pasar por Furtivo, el speakeasy de la parte de abajo. ¡Es allí donde ocurre la magia!

C/ Don Ramón de la Cruz, 16

El Patio de Triana

Los ideólogos del también imperdible Triana lo vieron claro cuando se les presentó la oportunidad de quedarse con este esquinazo situado en una de las mejores zonas del barrio de Ibiza. Lo que os proponemos ahora es una taberna coqueta donde se disfruta al más puro estilo andaluz. Es decir, a base de buenas tapas, cañas bien frías, vinos de Jerez... E incluso un maravilloso cóctel, llamado 'Canastero', que consiste en un la mezcla de Harveys Bristol Cream, vermut de grifo y té helado. Créenos, no vas a querer beber otra cosa cuando lo pruebes. Quedas avisado. Del resto se encargan la fritura andaluza más tradicional y una buena selección de mariscos con duende, además de acertados platillos fríos, chacinas, carnes de cerdo ibérico o, por qué no, pescados de temporada tan bien tratados como en la vecina casa madre (Narváez, 39).

Pidas lo que pidas, te sentirás como si estuvieras en el barrio con más solera de Sevilla. Aún así, tenemos que recomendarte su chicharrón, servido al estilo Sanlúcar; las rabitas de chipirón del Estrecho; y, por supuesto, una ración de gamba blanca de Huelva a la plancha. El resto lo dejamos a tu elección, aunque nosotros sentimos predilección por los chipirones a la parrilla con encebollao al Oloroso y los dados de bonito salteados. Si conociste el Triana original, es probable que el carácter informal y el jaleo característico de aquel espacio te lleven a aquella época de la que ya apenas queda rastro en la ubicación actual. A cambio, en su actual fortín trianero tienes un restaurante muy acogedor -y con menú del día a precio competitivo- que es casa para muchos vecinos del barrio.

C/ Doctor Castelo, 15

Doña Blanca

En solo unos meses, la jerezana Blanca Carrasco ha conseguido captar la atención de todos esos madrileños que han caído rendidos a las bondades de los tabancos cuando han estado de visita por la tierra que los creó hace más de 400 años. Es verdad, Doña Blanca está dentro de un mercado (el de Vallehermoso para ser exactos), pero eso no resta un ápice de autenticidad a su proyecto, que encuentra en el tapeo informal y los vinos de Jerez a sus mejores aliados. Los mejores ejemplos para ilustrar lo primero son sus elaboraciones a base de lomos atún ahumado, chicharrones caseros o esos molletes (carne mechá, chicharrón/payoyo y jamón ibérico) que ya cuentan con legión de seguidores en el barrio. Mención aparte merece su ensalada de ventresca, que consigue hacerte viajar hasta el sur más castizo, más aún con estas temperaturas que se disfrutan estos días en Madrid.

Si acompañas la experiencia con uno de los 40 vinos generosos que tiene en carta, incluyendo Fino, Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso y vinos dulces, la cosa se pone francamente interesante. Por cierto, estos días de feria, según nos cuenta la propietaria, ofrecerán también jarras de rebujito, así que ya tienes un motivo más para acercarte a darlo todo con tus amigos. También tienen Croft Twist durante todo el año, que, aunque no es lo mismo, también se lleva de maravilla con estos platillos genuinamente andaluces.

C/ Vallehermoso, 36 (Mercado de Vallehermoso)

Menudeo

Los hermanos Romero, que se ganaron el respeto cuando empezaron a preparar en el vecino Colósimo una de las mejores tortillas de patata de Madrid, no podían faltar en este listado que reúne algunas de las pistas andaluzas en Madrid a tener especialmente en cuenta. Cuando vayas estos días, si no la has probado nunca, tienes que pedir su tortilla. Pero no es ese precisamente el plato más andaluz de la carta. En el segundo proyecto de los hermanos Ricardo y Mané, que cuenta con una terraza maravillosa en una de las calles más importantes de la ciudad, mandan las recetas marcadas por la tradición, los fondos bien trabajados y esos aromas que siempre nos llevan a casa.

En Menudeo te espera un viaje que se disfruta por igual en la zona de la barra, con un ritmo más animado, o en su escondido salón, para aquellos que busquen una experiencia más reposada y relajada. Si nos preguntas por los imprescindibles de su propuesta, tenemos que mencionar, sí o sí, los chicharrones de Chiclana, que los hacen en casa -con limón y sal- desde se lanzaron con este este novedoso concepto, en el verano de 2023. También tienes que pedir la ensaladilla de gambas; los langostinos al ajillo, que ya son marca de la casa; la presa ibérica especiada cocinada con la propia grasa de jamón; su berenjena a la brasa; los boquerones curados en agua de tomate y vinagre de Jerez; o la mojama de Barbate con aceite y almendritas. Pregunta por su amplia selección de vinos del sur por copas y no salgas de allí sin tu reserva para una segunda visita.

C/ Ortega y Gasset, 68

La Giralda

Con ese nombre está bastante claro lo que te vas a encontrar dentro del restaurante que actualmente está ubicado en el corazón del Barrio de Salamanca pero que comenzó su andadura en la calle Hartzenbusch allá por 1976. Existen infinidad de razones para acercarse estos días a la casa fundada por Carmelo Espinosa, que sigue al pie del cañón, y que conste que no nos estamos refiriendo solo a su tradicional oferta gastronómica o a sus espectáculos de flamenco. Lo decimos porque están celebrando su 50 aniversario y esto, por desgracia, no es algo que puedan decir muchos restaurantes andaluces de la capital. Parece que fue ayer cuando abrió sus puertas aquella primera freiduría que no solo conquistaba a los que la visitaban por su interiorismo, que con sus azulejos pintados venía a rendir homenaje a la tradición taurina y al estilo andalusí, sino por los platos que acaparaban todo el protagonismo en sus concurridas mesas.

Desde chacinas selectas hasta las famosas frituras (cazón, acedías, boquerones, tortillitas de camarones, etc.), pasando por mariscos frescos, carnes y pescados que transportan a Andalucía en cada bocado. Es aquí donde toca hablar, por ejemplo, de las adictivas coquinas de pie, su rabo de toro a la cordobesa o el tartar de atún rojo, que siempre saben mejor con una manzanilla en la otra mano. Además de arroces y diferentes postres caseros, como la leche frita o los piononos de Santa Fé. Es lo que sigue mandando en la carta del restaurante que medio siglo después también gestionan los cuatro hijos de Carmelo: María, Germán, Paco y Carmelo. Y recuerda que a partir del 26 de septiembre vuelve el flamenco a este templo andaluz situado en plena Milla de Oro madrileña, así que te tocará volver.

C/ Claudio Coello, 24