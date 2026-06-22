Jesús Rojas 22 JUN 2026 - 09:00h.

Te damos los detalles de los menús del día que te esperan en ocho restaurantes del centro de Madrid y que merecen mucho la pena

Comer en el peruano-mexicano más original de Madrid por 25 euros: "El aguadito y el chilpachole no se conocen"

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Cada vez es más difícil de encontrar, pero no por ello cejaremos en nuestro empeño de tener bien localizados los menús del día que no hay que perderse en Madrid. Porque pocas experiencias están a la altura de un menú del día variado y completo a un precio contenido. Como no será de atractivo este formato que ha seducido incluso a restaurantes con estrella Michelin y chefs que ostentan un sol Repsol. Pero no te asustes, que lo que te traemos hoy es un plan para todos los bolsillos. En este caso hemos decidido poner el límite en 20 euros, aunque en la selección que te dejamos más abajo vas a encontrar alguno súper recomendable por bastante menos.

También es cierto que, por muy poco más, ahora mismo puedes darte un pequeño homenaje en clave peru-mexicana si te acercas entre semana a Pacto Raíz, una de las aventuras más personales del chef Álex Marugán. Incluso devorar el tapeo gaditano más auténtico en un tabanco con mucho encanto dentro del Mercado de Vallehermoso. O, ya puestos, comer de bocata gourmet con vistas al Parque del Retiro. Pero de todo eso ya os hemos hablado en otras ocasiones. Hoy nos centramos en los menús del día por menos de 20 euros que han llegado para demostrar que en Madrid también se puede comer rico sin necesidad de tener que hacer un gran dispendio.

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La Rox

Los vecinos del barrio de Ibiza llevaban tiempo echando en falta un menú del día con platos caseros e ingredientes fácilmente reconocibles. Y eso es justo lo que ha confeccionado la chef y propietaria Roxana Tuki para los mediodías en La Rox (solete Repsol en su primer año de vida). Antes de lanzarse con esta nueva taberna en una zona de las zonas más interesantes del cada vez más gastronómico barrio de Ibiza, esta madrileña estuvo años trabajando en Arzábal.

Así que no dudes en pasarte si eres de los que disfrutan con nuestro recetario tradicional ligeramente actualizado. Eso es lo que vas a encontrar tanto en su carta como en el menú del día (17,50€) que ofrecen en este espacio que se divide entre comedor, barra y zona de mesas altas. Algunas de las opciones que más suelen salir de la cocina son los canelones de pularda, pero seguidos muy de cerda por los callos con garbanzos, los chipirones rellenos, la merluza a la romana con mahonesa casera, la imperdible pasta fresca al limón con albahaca o unas albóndigas con pollo de corral que enamoran al que las prueba.

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C/ Lope de Rueda, 39

Marciano

Se ha convertido en tiempo récord en uno de nuestros menús del día favoritos de Madrid porque en Marciano lo ponen francamente fácil. El chef Víctor Camargo, por solo 18 euros, te deja elegir dos platos de entre toda su carta de mediodía, que ahora mismo contempla 7 primeros, 6 segundos y 3 postres. Pero no esperes encontrarte ensalada mixta y escalope con patatas, porque aquí manda la cocina de autor y viajera -con guiños constantes a Perú o Asia- en un ambiente insuperable.

¿Necesitas ejemplos? Pues toma nota: tiradito de corvina con leche de tigre de maracuyá, handroll de steak tartar de vaca rubia gallega, saam de pollo frito al estilo corean, curry verde con seta maitake ahumada, pincho vietnamita de cerdo laqueado, pad thai de secreto marinado en salsa de tamarindo... Y no vayas a pensar que bajan la guardia en los postres: tanto su arroz con leche como la mousse de chocolate tatemado te harán sentir que has acertado de pleno.

C/ Jorge Juan, 71

Terzio

El concepto más informal del chef Saúl Sanz, con 1 sol Repsol en Treze, propone un menú pensado para disfrutar de los mediodías (de martes a jueves) de forma ágil, económica y en pleno barrio de Salamanca. El de Terzio es un menú cambiante, marcado por el producto de mercado y la inspiración diaria del chef, siempre en sintonía con la temporada. La experiencia aquí arranca con tres bocados de la casa, donde se mezclan referencias internacionales como gyozas, saams o samosas con elaboraciones más clásicas y ligeras, como ensalada de lentejas o vichyssoise.

A continuación, se sirve un primer plato que se adapta a la época del año, con opciones frescas en verano, como el ceviche de aquí abajo, y platos de cuchara cuando llega el frío. El recorrido se completa con principales de carne y pescado que incluyen desde caballa con champiñón guisado hasta raviolis de carne al curry rojo, pasando por pollo asado en su jugo con batata frita o lenguadina con verduras asadas, entre otras muchas opciones. También te tocará elegir entre postre o café, aunque nosotros lo tendríamos claro.

C/ General Pardiñas, 25

PerretxiCo

Todo el mundo sabe que las tabernas del chef y empresario Josean Merino son lugares de visita obligada cuando se tiene antojo de pintxos. Lo que no todos ellos saben es que en algunos de los locales de PerretxiCo en Madrid también se puede disfrutar de un menú del día compuesto con un primero, un segundo, una bebida, pan y café o postre. Concretamente, vas a poder tomar su menú (14,50 euros) en las embajadas de Narváez, Chueca y Corazón de María.

En todas ellas te darán a elegir entre varios primeros (macarrones del día, ensaladilla de gambones...), segundos (secreto de cerdo, burger de txuleta vasca, confit de codillo de pato asado a las dos manzanas...) y postres como la torrija de brioche caramelizada, entre otros. Pero lo más importante de todo es que vas a poder descubrir antes que tus compañeros de trabajo de lo que son capaces estos 'pintxocultores' por un precio bastante comedido.

C/ Narváez, 40 (hay más locales en Madrid)

Ponzano

Pocas presentaciones necesita a estas alturas este restaurante situado, como su nombre bien indica, en una de las calles más animadas del barrio de Chamberí. En este enclave, Ponzano es todo un referente cuando lo que se busca es cocina de toda la vida. Y no hay nada más de toda la vida que un buen menú del día, sobre todo si hablamos del que despacha desde hace más de 40 años Paco García, el profesional al frente de esta casa de comidas donde nunca faltan los mejores productos de temporada.

Ponzano es de esos sitios donde uno se siente como en casa, gracias a ese cuchareo que dominan como pocos y a esos platos de su menú del día (18 euros) que suele incluir recetas tan castizas como patatas guisadas con carne, espárragos trigueros a la parrilla, alubias de Tolosa, judías verdes con jamón, osobuco estofado, rape a la bilbaína, gallina en pepitoria o merluza de pincho a la gallega, romana o plancha. ¿Y de postre? Desde tarta de Santiago a flan o fruta. Por cierto, los miércoles es imprescindible reseravar porque su cocido madrileño en tres vuelcos tiene muchos seguidores.

C/ Ponzano, 12

Kricky Pelton

¿Un menú del día en una hamburguesería? Sí, pero no en una cualquiera. Lo primero que debes saber es que Kricky Pelton nace de la pasión por la gastronomía estadounidense y del deseo de recrear sus sabores, salsas y clásicos más reconocibles. Y lo segundo que, entre semana, de 13:00 a 16:00, ofrece en sus dos locales (el de Serrano tiene terraza) un menú del día que incluye hamburguesa tipo smash, bebida, patatas con refill y café ilimitado, una propuesta pensada para quienes quieren comer bien y rápido sin renunciar al sabor.

Entre las opciones a elegir destacan la Flash (13,90€), la Doble (14,90€) y la Triple (15,90€), además de algunas de las burgers más icónicas de la casa como la Jota, la Kricky Chicken o la Hot Kricky Chicken (19,90€). Sin duda, la suya es una propuesta que combina producto y sabor puramente americano dentro de una experiencia desenfadada que cuenta con legión se seguidores.

C/ Modesto Lafuente, 61 y C/ Serrano, 93

El Gioviale

Es uno de esos restaurantes italianos que, aunque pasa desapercibido para guías y prescriptores, uno siempre agradece tener en el barrio. Y no lo decimos solo por su menú del día, del que te daremos más detalles un poco más abajo. Es un sitio a tener en cuenta si eres de los que buscan un espacio sin pretensiones donde se ponga en valor la más auténtica tradición italiana. También debes saber que, antes de abrir en Madrid, en una de esas calles aledañas al Parque del Retiro que están un poco en tierra de nadie, venían de arrasar en Formentera, donde El Gioviale sigue gozando de muy buena salud después de 13 años de recorrido.

De su menú del día, que cuesta 18 euros (bebida aparte), solo podemos decirte que es perfecto para aquellos que buscan saborear ‘vera tradizione romana’ a través de recetas familiares que son capaces de transportarte al mismísimo Trastevere. Algunos ejemplos de platos que te puedes encontrar en su menú del día son bruschetta con pancetta, spaguetti con tonno o lasagna di carne.

C/ Máiquez, 48

Nomomoto

Cerramos este listado, que vas a tener que compartir con todos tus amigos (también te lo pedirá tu jefe), con una opción algo diferente. En este caso, para disfrutar de los platos del grupo de restaurantes japoneses Nomo, vas a tener que elegir entre su opción de delivery o la de take away. Este concepto nació con el objetivo de ofrecer una propuesta de cocina japonesa a domicilio que se sostiene sobre dos pilares: la calidad del producto local y la variedad en la oferta de platos.

Y lo mejor de todo, además de que te puedes ahorrar darte el paseo hasta su local de Salesas, es que cuenta con una opción de menú de mediodía (16 euros) que incluye aperitivo y segundo plato a escoger, además de una bebida (y postre de forma opcional). Para que te te hagas una idea, entre los platos que se pueden escoger como entrantes se encuentra la clásica sopa miso, el edamame al vapor, la Tori gyoza o el pollo rebozado en kara-age. Dentro de los segundos se encuentran diferentes elaboraciones como el katsu sando, diversas piezas de makis y sushi o los omu yakisoba, entre otros.