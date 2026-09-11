Rocío Ponce 11 SEP 2026 - 10:16h.

Te contamos quiénes firman los menús más exclusivos de las zonas más cotizadas del gran premio que se celebrará del 11 al 13 de septiembre

Cómo hacer la salsa pesto casera "con Estrellas Michelin" del chef Mario Sandoval: "Es super fácil"

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Ya está aquí el Gran Premio de España de Fórmula 1. Un evento deportivo y también gastronómico del más alto nivel que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito MADRING. Una experiencia exclusiva que reunirá a algunos de los chefs más importantes de nuestro país, incluirá bocados únicos, cócteles deliciosos y refrescantes, música en vivo y fiesta.

Con estrellas y muy exclusivo

Club91 y los palcos de Club 91 son el espacio más codiciado del circuito. Durante los tres días del Gran Premio, 6 chefs de renombre participarán activamente en el servicio de almuerzo. Cada uno contará con su propia estación gastronómica, los asistentes podrán ir recorriéndolas para descubrir las distintas propuestas culinarias en un entorno social y experiencial. “Es una propuesta que proyecta la gastronomía del país ante el foco internacional en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo”, dicen desde Club 91.

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¿Y quiénes son los chefs que servirán algunos de sus platos más icónicos y reconocidos?

Quique Dacosta, de Quique Dacosta Restaurante con tres estrellas Michelin. Iván Cerdeño, de Restaurante Iván Cerdeño Cigarral del Ángel, con dos estrellas Michelin. Coco Montes de PABÚ, con una estrella Michelin. Rodrigo de la Calle de El Invernadero, con una estrella Michelin, una estrella Verde Michelin. Lucía Freitas de A Tafona, con una estrella Michelin. Paco Pérez de Miramar (dos estrellas), Enoteca Paco Pérez (dos estrellas), Arco by Paco Pérez (una estrella Michelin).

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Las 2.500 invitaciones para Club 91 y Palcos Club 91 se encuentran ya agotadas (el paquete de los tres días costaba 5.989,50 € por persona). Sin embargo, la gastronomía está presente en otros espacios del Official Hospitality de MADRING. Cada uno ofrece diferentes conceptos gastronómicos y de ocio, con diferentes estilos y precios.

Para los más foodies

Si quieres vivir la Fórmula 1 y disfrutar de algunas de las propuestas de los restaurantes de moda de la capital (y alguna sorpresa de fuera de ella), aún quedan entradas disponibles para La Azotea, que además está ubicada en una de las curvas más deseadas del premio, La Monumental.

¿Quiénes te darían allí de comer? Chefs como Mario Sandoval (Coque, con dos estrellas Michelin), Hugo Muñoz (Ugo Chan con una estrella), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (CEBO con una estrella), Javier Bonet (Sala de Despiece), Roberto Ruiz (Barracuda MX), Gianni Pinto (Noi), Benito Gómez (Bardal, cuenta con dos estrellas Michelin), Jordi Roca (Rocambolesc) y Oriol Balaguer (referente internacional en chocolatería y pastelería de autor) firman una propuesta gastronómica inédita en La Azotea.

Cada chef acercará algunos de los platos que han convertido a sus restaurantes en auténticos referentes y los lugares de moda. Lo harán adaptándose al formato degustación para que los invitados puedan descubrirlos, en un solo recorrido.

Desplegada en tres plantas que combinan terraza al aire libre, pérgolas, áreas lounge y un restaurante con menús selectos, ofrece un ambiente exclusivo que incluye: una cuidada selección de tapas, estaciones de estos restaurantes, cócteles de autor, sin olvidar la presencia de DJs y música en vivo para disfrutar de una fiesta inolvidable. La entrada para un día (lo único que queda disponible) para una persona a este espacio cuesta 847 €.

Otras opciones

En El Mirador , la oferta girará en torno a pop-ups, food trucks y talento emergente de la escena local. Es la opción para los que no quieren que termine el verano: inspirado en los clubes de playa mediterráneos, con vistas a la curva peraltada de La Monumental. Cócteles frescos y tapas gourmet, sesiones de DJ y un marcado espíritu mediterráneo. Quedan disponibles entradas para dos días por 3025 €.

, la oferta girará en torno a pop-ups, food trucks y talento emergente de la escena local. Es la opción para los que no quieren que termine el verano: inspirado en los clubes de playa mediterráneos, con vistas a la curva peraltada de La Monumental. Cócteles frescos y tapas gourmet, sesiones de DJ y un marcado espíritu mediterráneo. Quedan disponibles entradas para dos días por 3025 €. En La Terminal te encontrarás con una oferta gastronómica más informal, dinámica y accesible dentro de un entorno experiencial. Es el espacio de los más frikis de la Fórmula 1 que quieren vivir una experiencia de automovilismo única con juegos, pantallas de gran formato, iluminación neón y un diseño totalmente inmersivo. Puedes comprar las entradas para dos días por 1996.50 €.

te encontrarás con una oferta gastronómica más informal, dinámica y accesible dentro de un entorno experiencial. Es el espacio de los más frikis de la Fórmula 1 que quieren vivir una experiencia de automovilismo única con juegos, pantallas de gran formato, iluminación neón y un diseño totalmente inmersivo. Puedes comprar las entradas para dos días por 1996.50 €. Podium Stand está inspirado en los mercados españoles y ubicado en la parte más codiciada de la recta principal. Allí podrás disfrutar de una excelente propuesta gastronómica creada por Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelin, un ambiente animado y un servicio con todo incluido. Comprar la entrada para el viernes cuesta 665,50€, para los dos días, 2359,50 y para los tres, 3509 €.

En Ignition Club , la gastronomía tendrá un carácter más internacional, con una selección pensada para un público global. Es una experiencia que se puede vivir desde una terraza exclusiva, acceso a pie de pista y tribuna reservada con vistas a las curvas 13 y 14. Para el viernes, la entrada cuesta 822,80 € y para tres días por 3872 €.

, la gastronomía tendrá un carácter más internacional, con una selección pensada para un público global. Es una experiencia que se puede vivir desde una terraza exclusiva, acceso a pie de pista y tribuna reservada con vistas a las curvas 13 y 14. Para el viernes, la entrada cuesta 822,80 € y para tres días por 3872 €. En Traction Club, la experiencia gastronómica estará centrada en la cocina en vivo, con un enfoque en el producto y la ejecución. Es el espacio más íntimo y clásico, con sonido envolvente de jazz en directo. Ir solo el viernes a este club cuesta 605 €, dos días 2541 € y tres días, 3025 €.

Siete formas diferentes de comer, pero también de disfrutar de un premio icónico para Madrid que se convertirá en poco tiempo en la cita más interesante para los seguidores de este emocionante deporte. Para poder acceder a los diferentes espacios gastro del Gran Premio de España de Fórmula 1, puedes comprar el paquete de uno, dos o tres días en MADRING.

Esto incluye un acceso prioritario al circuito, comida y bebida (todo incluido), presentadores de carrera, simuladores, música en directo y las mejores vistas a la pista, entre otros beneficios. Eso quiere decir que si tienes una entrada básica para ir a la competición, no puedes acceder a estos espacios y comprar libremente las tapas o platos, estos espacios reservados forman parte de una experiencia global y VIP de deporte, ocio y alta gastronomía.