Demi Lovato recrea la sobredosis que casi acaba con su vida en su último videoclip

Tras casi tres años de rehabilitación y de estar en la sombra, Demi Lovato ha regresado al panorama musical. La artista lanzaba el pasado viernes 2 de abril un nuevo álbum llamado 'Dancing With the Devil... The Art of Starting Over' en el que ha publicado 19 nuevas canciones. Para presentarlo y darle promoción, Demi Lovato ha escogido el sencillo que da nombre al disco como primer 'single'.