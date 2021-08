La música al aire libre será la protagonista durante los próximos dos meses en España

El final del verano y el comienzo del otoño sirven para recuperar algunos importantes festivales aplazados

El mes de septiembre registrará la celebración de más de una quincena de festivales

Llega septiembre, mes en el que muchos darán por terminadas sus vacaciones, pero eso no significa que se acaben los planes, por ello planteamos algunas propuestas musicales en forma de festivales para hacer más llevadero el final del verano. Y es que diversas ciudades españolas seguirán acogiendo nueva música en directo en los próximos dos meses, con las medidas de seguridad sanitarias marcadas en cada momento para cada territorio. Aquí os avanzamos algunos de los eventos más destacados para que la vuelta al trabajo sea más llevadera.

Oh, See! Málaga (1, 2, 3 y 4 de septiembre)

La Terraza de Oh, See! Málaga vuelve a la ciudad de la luz con tres días de conciertos en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. La situación conlleva aforo reducido, público sentado y jornadas independientes, por lo que cada día contará con entrada diaria sin posibilidad de abono para las tres jornadas, donde disfrutar de Rigoberta Bandini, Ladilla Rusa, We are not DJ’s (miércoles 1); Vetusta Morla, Ale Acosta DJ set de Fuel Fandango (jueves 2), Nathy Peluso, Dorian, Rufus T. Firefly, Veintiuno, Putochinomaricón DJ Set, Nita Deframe (viernes 3) y Viva Suecia, Carlos Sadness, Los Punsetes, Arde Bogotá, Mondosonoro DJs, Nita Deframe (sábado 4).

La Plaza Santander (9 al 13 de septiembre, Santander)

Ciclo musical dividido en cinco noches en la recuperada Plaza de toros, por la que pasará el indie de Izal (jueves 9), el rock con alma de cantautor de Rulo y la Contrabanda (viernes 10), lo urbano y personal de Nathy Peluso (sábado 10), el alma pop y la rumba de Estopa (domingo 11) y la veteranía de José Luis Perales (lunes 13).

Festival Canopea (10 al 12 de septiembre, Mozota)

Tras la celebración en julio de El Bosque Sonoro, llega el Festival Canopea, un evento en un paisaje especial como Mozota, Zaragoza, con tres días de música en los que encontraremos a Jorge Drexler, Rulo y la Contrabanda, Novedades Carminha & Mediapunta y Ginebras, en un encuentro musical celebrado en un bosque con la naturaleza como “artista invitado”.

Festival de la Luz (10 al 12 de septiembre, Boimorto)

En pleno año Xacobeo, la localidad de Boimorto, A Coruña, acoge una edición especial del Festival de la Luz, adaptada a los requisitos y restricciones actuales pero que ofrecerá tres días de música de diversos estilos. El evento contará el viernes 10 con los directos de Nil Moliner, Monoulious Dop, Broken Peach, Irenegarry, Moura, Kings of the beach y Superglú. Para la jornada del sábado 11 saldrán a escena Def con Dos Tenores, Soleá Morente, Obús, Alice Wonder, Rodrigo Cuevas, Di Brain, Los Jinetes del Trópico, Santiaguiños de Boimorto. Y para cerrar, el domingo 12 se podrá ver a Coque Malla, Junio, Sabela, Los Estanques, Verto, Jordana B y A Banda Da Balbina.

Fardelej Festival (17 y 18 de septiembre, Arnedo)

El evento de referencia en la localidad de Arnedo, en La Rioja, vuelve con un cartel dividido en dos días en el que poder ver a Ángel Stanich, Izaro, Siloé y La banda de Late Motiv en el Teatro Cervantes, mientras que un segundo escenario, la llamada Terraza Exterior, acogerá el viernes 17 a The Masterplan y el sábado 18 a Los Drunken Cowboys, Sonia Vera Swing Band y César Gallardo DJ y Lugg DJ.

Caudal Fest (16 al 18 de septiembre, Lugo)

El festival gallego habla de “la última gran fiesta del verano”, para unos conciertos que podrán disfrutarse en el Xardin Do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con Love of Lesbian, Iván Ferreiro y David Prado el jueves 16, La M.O.D.A. Sen Senra, Shinova y Toundra el viernes 17 y Nathy Peluso, Bad Gyal, Kutxi Romero y Ladilla Rusa el sábado 18.

Cosquín Rock (17 y 18 de septiembre, Fuengirola)

Desde Argentina pasando a Marenostrum, Fuengirola, el Cosquín Rock plantea una oferta de dos días de música, con Robe y Ciclonautas el viernes 17, y el rock de Leiva, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers y Ciro y los Persas, el sábado 18.

Donostia Festibala (24 de septiembre, San Sebastián)

Tras moverse de fecha, el Donostia Festibala tendrá lugar el 21 de septiembre en el Hipódromo Donostia. Un evento que tendrá sonidos del rap enérgico con Kase O. Jazz Magnetism, Los Chikos del Maíz, Lágrimas de Sangre, pasando por Simona, Aigory y J. Largo.

Lago Festival (18 y 19 de septiembre, Madrid)

La capital acoge un nuevo evento musical, el Lago Festival con el Mercado de Diseño detrás. Un pequeño festival ubicado en el Escenario Puerta del Ángel por el que pasarán Califato ¾, Vera Fauna, Camellos, Fer Xplosion, Jotapop, Mueveloreina, Joe Crepúsculo, Margarita Quebrada (sábado 16) y Queralt Lahoz, Javiera Mena, The Crab Apples, Yahaira, Ladilla Rusa, La Claridad, Sangría y DJ Nacho Ruiz (domingo 17).

Truenorayo Fest (24 y 25 de septiembre, La Mutant)

Llega a La Mutant, Valencia, el Truenorayofest, un festival de música e ilustración con tintes feministas e inclusivo, en el que actuarán Cariño, El Último Vecino, Aiko El Grupo, Las Dianas, Luna Valle el viernes 24, y Javiera Mena, Bratty, Evripidis and his tragedies, Semana Santa y Twin el sábado 25.

Festival Jardín de las Delicias (24 y 25 de septiembre, Madrid)

La Universidad Complutense de Madrid acogerá durante dos días la nueva y esperada edición del Jardín de las Delicias. La que será la “última” fiesta musical del verano en la capital, contará con grandes nombres de la escena nacional, con la esperada vuelta a los escenarios de Leiva, quien no actúa en la ciudad desde el 30 de diciembre de 2019, poco antes del comienzo de la pandemia o de Izal, que seguro harán sonar algunos de los temas de su esperado nuevo disco de estudio, “Hogar”.

El evento, dividido en dos días, tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid con Leiva, Sidecars, Marlon, 84, Pol 3.14, Maria Yfeu, Yarea, Ganges, Kisko Espinosa, Moreno, Ardiya, Adrián Lozano, Barce, Gilca (24 septiembre) e Izal, Rozalén, Miss Caffeina, Nil Moliner, Dani Fernández, Álvaro de luna, Veintiuno, Maren, Paul Alone, Alex Wall, Sergio Rojas, Ainoa Buitrago, Paula Becker, Mickey Pavón, Eloy Caro, Juan Valiente (25 septiembre)

Festival Brillante (24, 25 y 26 de septiembre, Chapinería, Madrid)

Septiembre verá un nuevo evento musical, el Festival Brillante, que nace tras la celebración del ciclo primaveral Madrid Brillante, que tuvo lugar en algunos teatros de Madrid este mismo año.

Chapinería, situada en la Sierra Oeste de Madrid, a 50 kms. de la capital acogerá un evento que trata de aunar música, gastronomía, turismo y aire libre en un lugar diferente, donde las familias encontrarán también una Granja Escuela para que los pequeños puedan disfrutar de la experiencia con animales y diversas actividades programadas.

En cuanto al aspecto musical, doce horas de conciertos diarias con artistas para todos los gustos: Los Planetas, Sen Senra, Ed Maverick, Panda Bear, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mujeres, Aiko el grupo, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Oklou, Depresión Sonora, Simona, El Último Vecino, Alondra Bentley, Soleá Morente e Ikram Boulum, son algunos de los nombres que se darán cita en su puesta de largo y que tiene como idea continuar el próximo año.

Montgorock Xabia Festival (24 y 25 septiembre, Jávea)

El evento valenciano vuelve en su octava edición con notable cartel tras un año de silencio, y lo hará nada más terminar el verano, el fin de semana del 24 y 25 de septiembre en el recinto La Fontana de Jávea, Alicante, en el que además se contará con zona infantil para aquellos que vayan con hijos y donde se cumplirá con la normativa vigente indicada por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana establecida para esas fechas en cuanto a aforo y a protocolos de seguridad Covid.

Dos días de música en la que encontraremos la veteranía de Ariel Rot y el buen gusto de Depedro, o el rock de los valencianos Los Zigarros. Además, Rufus T. Firefly, Carmen Boza, Sexy Zebras, Niña Coyote eta Chica Tornado, The Niftys, Hermano Salvaje, The Backseats, y Pol Kraken DJ.

Sonorama Ribera goes to Ibiza (1, 2 y 3 de octubre, Ibiza)

El conocido y prestigioso festival Sonorama, hace las maletas para desplazarse durante unos días a Ibiza en un nuevo concepto en paralelo al festival. Ubicado en los hoteles Paradiso Art Hotel, Cubanito Ibiza y Romeo’s Ibiza Motel & Diner, la versión “ibicenca” del veterano evento, buscará bajo el sol de la isla ofrecer una primera edición diferente con los directos de Algora, Arde Bogotá, Barry B, Billy Flamingos, Bratty, David Kano, Delaporte, Dinero, ELYELLA, Embusteros, Funambulista, Gara Durán, Ginebras, Joe Crepúsculo, Karavana, Kimberley Tell, Kuve, L.A., La Habitación Roja, Los Secretos, Maren, Marwan, Niños Mutantes, Nunatak, Pin y Pon DJs, Rayden, Shinova, Sidonie, Siloé, Tomasito, Varry Brava, We Are Not DJs, St Woods, Uncle Sal y Comandante Twin.

SON Estrella Galicia Posidonia (15 al 17 de octubre, Formentera)

Un lugar idílico, la isla de Formentera, la mejor gastronomía, el mensaje medioambiental y el turismo sostenible se dan cita en el festival Posidonia, cuyo cartel secreto se conoce en el lugar de destino. Se trata de un evento en el que disfrutar de catas, experiencias, rutas programadas y atardeceres con aguas turquesas de fondo, cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la posidonia para el ecosistema de la isla.Para esta ocasión, llamada “El Reencuentro”, el festival estará comisariado por el chef Pepe Solla, aunando tradiciones atlánticas y mediterráneas.

SanSan Festival (29, 30 y 31 octubre, Benicàssim)

El que venía a ser el primer festival de la temporada antes de la pandemia, el SanSan Festival, regresa con una edición otoñal a celebrar en tres días, 29, 30 y 31 de octubre en Benicàssim. Un evento en el que se darán cita un gran número de bandas de éxito dentro de la escena indie como Vetusta Morla, Love of Lesbian, Carlos Sadness, Amaral, Dorian, Rayden o La M.O.D.A junto a otros artistas ascendentes como Delaporte, Axolotes Mexicanos, Cala Vento, Cariño, Maren, Mujeres, Sen Senra, Repion, La La Love You, The Niftys, Travis Birds, Viajes Berlier, Tu otra bonita, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Ginebras, entre otros.

Azkena Rock Festival ‘Special edition’ (22 de septiembre al 3 de octubre)

El veterano festival de Vitoria es otro de los que se ha tenido que adaptar a la situación, dejando atrás junio para amoldarse a los tiempos y ofrecer un evento con 21 artistas repartidos en diez días en el recinto multiusos Iradier Arena de Vitoria.

Nombres como Loquillo, El Drogas, Carolina Durante, Lendakaris Muertos, M Clan, Kaotiko, Ray Collins Hot Club, Los Estanques o Liher se encuentran entre los destacados de una “Edición especial” que reparte sus conciertos de la siguiente manera: Lendakaris muertos + Ezpalak (22/09), Los Enemigos + Liher (23/09), El Drogas + The Lizards (24/09), Carolina Durante + Biznaga (25/09), Johnny Burning + The Soul Jacket (26/09), Kaotiko y Puraposse + The Wax (29/09), Ray Collins Hoy Club + Micky & The Buzz (30/09), Loquillo + Seda (01/10), Los Zigarros + Los Estanques (02/10), M Clan + Razkin (03/10).

Extremúsika (8 al 11 de octubre, Cáceres)

El rock nacional y otros estilos se darán la mano en el siempre ecléctico Extremúsika, que regresa en octubre al Recinto Hípico de Cáceres. A lo largo de cuatro jornadas contará con nombres rockeros como La Polla Records, Desakato, Talco, Los Zigarros, Reincidentes, Sínkope, Huecco. Por el lado más urbano y el rap pasarán artistas como Lola Índigo, Mala Rodríguez, Bad Gyal, Dellafuente, Natos y Waor, SFDK, Juancho Marqués, Nach o Rayde, entre muchos otros nombres. Cuatro días de fusión musical para todos los gustos y edades.

Granada Sound (15 y 16 octubre, Granada)

El festival Granada Sound, que debería celebrarse en septiembre, tendrá lugar un poco más tarde de lo habitual, concretamente los días 15 y 16 de octubre, en su habitual recinto de El Cortijo del Conde. Un evento en el que disfrutar de una ciudad y sus calles para después vivir la tarde noche alrededor de la música, esa que a día de hoy todavía no conocemos, y del que pronto se anunciará su cartel.

Les Arts Festival (5 y 6 noviembre, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia)

El festival De Les Arts vuelve a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en la que es una de las ubicaciones más especiales para un festival que en esta ocasión se celebra en noviembre, concretamente los días 5 y 6 con todos los abonos agotados y que sirve como promoción e impulso cultural para la ciudad, conectando música, diseño e ilustración. Este año darán cuenta musical grupos como Vetusta Morla, Fangoria, Viva Suecia, Rigoberta Bandini, Elyella, Varry Brava, Santero y los Muchachos, Amatria o Suu, entre otros.

Alhambra Monkey Week (17 y 20 noviembre, Sevilla)

Para cerrar la temporada festivalera, nos adentramos ya en un mes de noviembre que se apoya en el clima sevillano para la edición del Alhambra Monkey Week que tiene lugar en el Cartuja Center Cite, que de momento tiene confirmada a su primera banda, Black Lips.

Nuevamente, Monkey Week se presenta como un encuentro para la industria musical y una forma de dar a conocer a nuevos nombres y valores emergentes de la escena musical, con actuaciones, conferencias, encuentros y actividades que conforman un todo diferente al circuito de festivales al uso.