El sector ferroviario vive una semana trágica y entre protestas de los maquinistas por las condiciones de seguridad de la red ferroviaria

Accidentes ferroviarios en España: la última hora, en directo

El sector ferroviario vive con preocupación y conmoción una semana absolutamente trágica. Al accidente de Adamuz, en Córdoba, con 43 fallecidos hasta el momento, se suma el de Gelida, Barcelona, con una muerte confirmada, así como un descarrilamiento en Girona y un choque de otro convoy contra un camión grúa en Cartagena este mismo jueves, aunque en estos dos últimos casos no se ha registrado ningún deceso.

La situación, que ha sumido en el luto oficial a España, también ha hecho levantarse a los maquinistas, que han visto como recientemente tres compañeros han perdido la vida. Recordándolos, han insistido también en las deficiencias de seguridad existentes en algunos puntos de la red ferroviaria, llamando a garantizarla para poder prestar sus servicios.

Maquinistas alertan del riesgo en la vía entre Logroño y Haro

En ese sentido, y justo a ese respecto, como ejemplo, un maquinista ha denunciado en declaraciones a Cope el riesgo que existe actualmente en la vía en el recorrido entre Logroño y Haro, en La Rioja, en la línea de Zaragoza a Miranda.

"Cualquiera que vaya a una cabina y vea el estado de la vía se da cuenta de que hay problemas graves", dice en declaraciones al citado medio, explicando que entre Logroño y Haro se han tenido que reducir las velocidades de los trenes a 10 kilómetros porque, según expone, “parte de la vía se está cayendo directamente al río”.

Señalando que se trata de dos puntos críticos, inciden en que la máxima en la circulación ferroviaria es la seguridad, con todo lo que implica: desde revisar el estado de la red y prever incidencias a la suspensión del servicio si no se dan las condiciones imprescindibles para operar.

Al respecto, múltiples factores alteran y afectan a las infraestructuras: desde su antigüedad a, entre otros, el impacto del temporal, como ha quedado patente también esta semana con el siniestro mortal en Gelida por el “desprendimiento de un talud”, –según ha explicado la Generalitat–, o el descarrilamiento de otro convoy en Girona por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia, también, de las fuertes lluvias dejadas en Cataluña por la borrasca Harris.

En este contexto, los maquinistas se están uniendo para alzar la voz reclamando las mejoras necesarias en la infraestructura ferroviaria para que viajar sea seguro para todos: tanto para los pasajeros, como para ellos mismos, que viven con gran conmoción y preocupación los últimos acontecimientos desde su vocación y su responsabilidad.

En este escenario, el sindicato de maquinistas de Semaf ha convocado recientemente una huelga de tres días, –para el 9, 10 y 11 de febrero–, como “única vía legal” que les queda para a reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.