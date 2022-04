José Sacristán, sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock: “Este negro es gilipollas”

No es el único que ha censurado la acción de Will Smith. Pedro Almodóvar ya dejó claro que a la familia no se la defiende a hostias. El director manchego no aplaudió el discurso del actor tras recibir el Oscar. "No se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas, Yo estaba muy cerca de los protagonistas y me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí", ha dicho el director, adorado en Hollywood.