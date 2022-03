La actriz Macarena Gómez y Aldo Comas se vuelcan en ayudar a Ucrania

El cantante Aldo Comas saldrá en un convoy de vehículos hacia la frontera de Rumanía con Ucrania el 4 de abril desde la Jonquera, según ha anunciado en la cuenta de Instagram 'Do It Yourself Ukraine', creada especialmente para esta iniciativa y que también tiene página web, donde difunden las diferentes formas de colaborar con su iniciativa ya sea con donaciones, acogiendo a refugiados o, incluso, sumándote.