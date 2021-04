Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono c omo límite el 5 de noviembre .

Guías para los perceptores de ERTE e IMV

En el caso concreto de los trabajadores en ERTE , Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF y no exento, y concreta que la problemática con la que se pueden encontrar los beneficiarios son dos: la posibilidad de resultar o bligados a presentar declaración al contar con dos pagadore s, su empleador y el propio SEPE, o haber recibido abonos del SEPE no procedentes .

La Agencia Tributaria , de cualquier forma, va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la Campaña de Renta anterior y reforzará la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas a todos los perceptores de estas prestaciones del SEPE que lo necesiten.

En el caso de que se hayan percibido del SEPE abonos no procedentes o superior a los que corresponden, a efectos de la declaración en la Campaña de Renta, será diferente en función de si el SEPE ha iniciado o completado ya el expediente de reintegro de ese exceso en el momento en que el contribuyente presente su declaración, o si todavía el expediente de reintegro no se ha iniciado.

Además de estos aspectos, los expertos fiscales de Lefebvre recuerdan que la prestación extraordinaria recibida por el cese de actividad de los autónomos se califica como un rendimiento de trabajo, no como un rendimiento de actividades económicas, según el artículo 17.1 b) de la Ley de IRPF. Por tanto, aunque su origen esté en la actividad económica del autónomo, no se trata de un ingreso por ello y no puede calificarse como rendimiento de actividades económicas.