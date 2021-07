Escrivá se desdice en 24 horas sobre la pensión de los baby boomers: "No tuve mi mejor día"

Tras decir ayer que los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70 tendrán que elegir entre recortar su pensión o trabajar más tiempo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha tenido que dar marcha atrás en menos de 24 horas. Porque la reforma de las pensiones no resuelve el futuro, pero no es momento de estropear la foto que tanto ha costado conseguir en un difícil y complejo pacto con los agentes sociales. Escrivá argumentó que esa generación era más ancha y que tendría que hacer un esfuerzo mayor para asegurar la supervivencia del sistema, uno de los grandes retos de nuestro Estado de Bienestar.

"Tengo que reconocer que no tuve el mejor día. Se me entendió mal y eran unas reflexiones en voz alta", ha tenido que decir el ministro que ha provocado el malestar entre la patronal, los sindicatos y el propio Gobierno y sus socios, que no quiere fomentar nubarrones en este tema. Garzón ha salido al paso para decir que eso "era una opinión personal del ministro, este gobierno no va a ir por esa senda". El PP cree que dijo la verdad y Sánchez le ha obligado a rectificar. El presidente ha querido poner paz: "Creo que han sido los suficientemente elocuentes hay que dejar trabajar al dialogo social". Será en otoño cuando se retome la negociación de la reforma de las pensiones.