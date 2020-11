El Gobierno bajará el IVA de 21% al 4% tras recibir la confirmación europea de que no será sancionado

Ayer mismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que la reducción del precio de las mascarillas no era "una decisión del Gobierno de España" y apostaba más por bajar el precio pero no el IVA. Argumentaba Montero que para ello hay "un reglamento europeo, que impide bajar el IVA de las mascarillas". Y que el Gobierno iba a pedir una respuesta a Europa que parece que ha llegado in extremis y que ahora permite que el Gobierno baje el IVA de las mascarillas. La oposición ha montado bronca en el Congreso y Montero no ha tenido empacho en decir que la medida no gusta a todos (cuando era una petición de la oposición). Sí ha dicho Montero que el Gobierno vigilará que la bajada se note en la compra del ciudadano y no en el beneficio empresarial.