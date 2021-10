Uno de lo documentos más importantes con los que debes familiarizarte en el ámbito laboral (sobre todo porque de él se desprende lo que ganarás cada mes) es la nómina , que no es otra cosa que el registro financiero tu sueldo, en el que se incluyen distintas partidas que te conviene conocer.

También aparecerán los datos del empleado: nombre, DNI, código de cotización de la Seguridad Social del trabajador, categoría profesional o grupo profesional, fecha de antigüedad en la empresa y código del tipo de contrato. Aunque no es obligatorio incluir más datos, es posible que tu nómina incluya más información en este área (segundo centro de trabajo, convenio aplicable, número de cuenta de ambas partes...

Los devengos son los ingresos que percibe el empleado en un periodo concreto. Los más conocidos son los devengos salariales (cantidades que se entregan al trabajo como fruto de su desempeño, como el salario base, complementos salariales, horas extra, pagas extra, mejoras voluntarias, salario en especie...), pero también debe constar la categoría de devengos no salariales (percepciones que no cotizan a la Seguridad Social, normalmente gastos ocasionados en el desarrollo del trabajo como dietas, kilometraje o pluses de transporte). La suma de las percepciones salariales y no salariales será el total devengado de una nómina, o salario bruto del trabajador.