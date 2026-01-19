Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas arropan a la reina Sofía en el último adiós a Irene de Grecia en Atenas

Candela Hornero Agencia EFE Madrid, 19 ENE 2026 - 11:30h.

Los Reyes, la princesa de Asturias, la infanta Doña Sofía y la reina Doña Sofía han asistido al funeral de Irene de Grecia en Atenas

Los gestos y los rostros de tristeza de la familia real en el velatorio de Irene de Grecia: del apoyo de Leonor a la reina Sofía a los asistentes

El pasado jueves 15 de enero la princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, falleció a sus 83 años.

Hoy los Reyes, la princesa de Asturias, la infanta Doña Sofía han asistido al funeral en Atenas para darle su último adiós y arropar a la Emérita en este durísimo trance tras el responso del sábado en Madrid en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y Demetrio.

La misa ha tenido lugar en la Catedral Metropolitana de Atenas (Grecia), después de que el féretro haya estado hasta las 10:30 horas de la mañana en la capilla de Agios Eleftherios para que los ciudadanos de Atenas pudieran despedirse de ella.

El féretro ha sido trasladado hasta la catedral por los hijos varones de la reina Ana María: los príncipes Pablo, Nicolás y Philippos. La reina Sofía llegaba acompañada de sus hijas, las infantas Cristina y Elena y por dos de sus nietos, Miguel e Irene Urdangarin.

Después han aparecido Victoria Federica de Marichalar y Pablo Urdangarin y los Reyes y sus hijas han sido los últimos en acudir. El Rey emérito, Juan Carlos I, que vive en Abu Dhabi desde agosto de 2020, ha sido la gran ausencia por recomendación médica.

En cuanto a la Familia Real griega llegaba entre aplausos la reina Ana María, la princesa Alexia, con su marido Carlos Morales; la princesa Teodora, con su marido Matthew Kumar; los príncipes Constantino, Achileas y Arístides; la mujer del príncipe Philippos; Nina Flohr, y la mujer del príncipe Nicolás; Chrysi Vardinogiannis.

Una vez dentro de la Catedral Metropolitana, se ha podido ver a toda la Familia Real sentada en el lado izquierdo de donde se ha instalado el féretro de la princesa Irene de Grecia, que se encontraba cubierto por la bandera griega y una corona de flores blancas de camomila, margarita y cardo y otras flores silvestres que crecen junto al mar de Egeo.

El entierro ha tenido lugar en el Palacio de Tatoi, donde también reposan los restos mortales de los Reyes Pablo y Federica, y del Rey Constantino de Grecia.

Los últimos años de la princesa Irene de Grecia han trascurrido en el Palacio de la Zarzuela junto a su hermana. Desde hace unos años su salud se había deteriorado y sufría un deterioro cognitivo. En las últimas semanas sufrió un agravamiento y doña Sofía canceló toda su agenda para pasar los últimos días junto a ella.

Los reyes viajarán mañana a Adamuz

Los reyes y sus hijas volverán de inmediato a Madrid tras el funeral y entierro de la princesa Irene y, según han informado fuentes de la Casa Real, viajaran mañana a la zona afectada por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos. Han suspendido el acto previsto en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", ha asegurado el jefe del Estado. El rey también ha querido agradecer a los vecinos de la localidad de Adamuz la ayuda y que hayan asistido en lo posible sobre la marcha a los accidentados.

Por su parte, la reina ha indicado que los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente".

El rey ha indicado que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.