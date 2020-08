Permiso retribuido o baja para padres con hijos en cuarentena

Otras medidas a consensuar

Sobre otras medidas a consensuar, Celaá ha insistido en defender el uso de la mascarilla en las escuelas a partir de los 6 año s y por un método combinado de toma de temperatura, a la entrada al centro y en las aulas. Ha considerado que "la presencialidad es el concepto general sin excluir otros", y que si hay que priorizar la presencialidad "será para infantil y primaria y hasta los 14 años aproximadamente". Por otro lado, Celaá ha considerado que existe una "alarma excesiva" sobre la vuelta al colegio mientras que desde la oposición o desde el movimiento estudiantil se sigue criticando la forma de iniciar el curso 2020-21. El Sindicato de Estudiantes (SE) ha anunciado que convoca una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembr e como medida de protesta por las condiciones del nuevo curso, ya que temen que se vuelva a repetir el "desastre" de la educación "online" del último. La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha pedido a los ministros de Unidas Podemos que no apoyen "el caos que se está viviendo a principios de curso", y se pongan al lado de los que defienden la escuela pública.

Protestas

Esas protestas se unen a otras convocadas por la Marea Verde y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM en la comunidad madrileña para este mes de septiembre.



No obstante, CCOO y la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES) no descartan movilizaciones en otras comunidades que no garanticen una vuelta segura a las aulas, ya que han denunciado falta de previsión para la planificación del curso y han exigido inversión para garantizar la presencialidad en los colegios.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a Gobierno y comunidades a que asuman sus responsabilidades y adopten mañana medidas claras para una vuelta segura al cole y califican de "inadmisible" que se pretenda duplicar el trabajo del profesorado reduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad, pero sin una dotación adecuada de recursos humanos.