IRPF: qué es, cómo funciona y cuándo tienes que pagarlo

Aunque esta idea cuenta con detractores y no pocas veces se habla de porcentajes excesivos e incluso confiscatorios para la rentas más altas, la lógica que encierra esta estructura es básica para construir una sociedad igualitaria: la teoría nos dice que existen diferencias estructurales entre nosotros , basadas en muy distintos motivos: distintas capacidades y calificaciones laborales, razones hereditarias, nivel de educación, azar y discriminación (por sexo, por raza...) o exclusión de ciertas actividades...

Otro hecho importante es que, en contra de lo que muchas personas creen, el hecho de ’saltar’ de tramo por haber obtenido más ingresos en un ejercicio determinado no significa que el nuevo porcentaje (más elevado) se vaya a aplicar a la totalidad de sus ingresos. Al contrario, la suma comprendida en un tramo determinado tributará por el porcentaje que le corresponda, y la suma restante (dentro del siguiente tramo), lo hará por el nuevo porcentaje. Por tanto, es cierto que se pagará más pero, dado que no se aplicará el nuevo porcentaje a la totalidad de la renta, la subida no será tan drástica como parece a simple vista.