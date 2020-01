Los tres retos que te permitirán ahorrar cientos de euros en 2020

3 retos para ahorrar cientos de euros en 2020

El reto del céntimo: ahorrar 668 euros al año no es tan complejo

El reto de las 52 semanas: 1.378 euros ahorrado en un año

El reto de los 30 días: hasta 5.580 euros de ahorro

Solo no dejar los electrodomésticos en stand bay nos permite ahorrar 40 euros

La lógica nos invita a pensar que si ganásemos más, nos resultaría más fácil ahorrar. Pero lo cierto es que la mayoría nos vamos a tener que conformar con gastar menos. Un simple cambio de hábitos puede reducir nuestro consumo en cientos de euros al año. C ambiar de supermercado puede ahorrarnos de media al año 1.063 euros en la cesta de la compra , según un estudio publicado el pasado año por la OCU. Asimismo, desconectar los electrodomésticos y no dejarlos en standby nos permitirá ahorrar unos 40 euros al año, según el IDAE . De hecho, podemos ahorrar hasta 40 céntimos por litro de diésel y hasta 39 céntimos por litro de gasolina 95 si acudimos a las estaciones de servicio más baratas de España , lo que equivale a un ahorro anual de 240 euros en el primer caso y de 233 euros en el segundo para un consumo de 50 litros de combustible mensual.

Incluso hay métodos japoneses

Todo un reto para enfrentarse a la rebajas

¿Eso quiere decir que la crisis se ha terminado por fin? Para Córdoba, “a nivel macroeconómico, sí, es decir, el volumen de gasto nominal de los hogares en el año 2019 ha sido de en torno a los 705.000 millones de euros, cifra que es equivalente en capacidad adquisitiva a los 609.144 millones de euros que se gastaron los hogares españoles en consumo en el año 2007. No obstante, es preciso indicar que la cifra agregada no tiene en cuenta el efecto que ha causado la crisis en términos de desigualdad en el consumo de las familias españolas, habiéndose producido una clara disminución de la capacidad de compra de las clases medias”.

No obstante, en las épocas de rebajas parece que surge una especie de fiebre consumista que incrementa notoriamente el consumo. ¿Existen datos en relación con este efecto? “Desgraciadamente, los datos no están desagregados, ya que la información que recibe el Ministerio es de contabilidad periódica, y las tiendas hacen rebajas cada una cuando quiere, y no digamos las que venden on-line. Pero, si comparamos el consumo del primer y tercer trimestre, que es en los que se producen oficialmente las rebajas con el de los otros dos, el resultado, aunque pueda sorprender, es que no hay más consumo en esos dos trimestres, puesto que su porcentaje de consumo respecto del total anual durante los últimos doce años va desde el 49,77% hasta el 50,68%”, apunta Córdoba.