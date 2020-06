Informativos Telecinco entra en la escuela Txispum de Hondarribia (Guipúzcoa) para ver las clases del futuro

Los más pequeños se organizarán en grupos estables para minimizar los riesgos aunque sin mascarillas y sin distancia de seguridad . Mantenerla es complicado así como no compartir los juguetes. Nuevos materiales para unas aulas que cobrarán vida porque en septiembre habrán pasado seis meses sin pisar la escuela, medio año metidos en casa con los padres. Será tiempo para no olvidar el peligro de la Covid19 y para acostumbrarnos a la nueva escuela hasta que podamos decir adiós al virus.

El protocolo en las clases en septiembre

Depende del curso en el que estén. En Infantil y de 1º a 4º de Primaria no sería necesario , así como tampoco deberían guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. La idea es que los pequeños estén en “grupos estables” de entre 15 y 20 estudiantes. Es una manera de dar seguridad, de poder hacer rastreos rápidos y además, mantener a los pequeños a distancia es un reto imposible. La parte buena, es que los pequeños suelen mostrar síntomas leves de la enfermedad salvo casos aislados.

De 5º de Primaria en adelante (6º, Secundaria y Bachillerato) sería obligatorio mantener el espacio de 1,5 metros entre las mesas y, cuando no fuera posible, los colegiales deberían llevar mascarilla. Un criterio que también se aplicaría a los niños de los primeros cuatro cursos de Primaria cuando salieran de su grupo establecido.

El Ministerio apuesta también por “los espacios al aire libre” en lugar de los cerrados para llevar a cabo actividades educativas y de ocio. Hay clases que se podrán habilitar en el patio o en los recintos que el centro tuviera en el exterior frente a las tradicionales aulas. Los profesores consideran que esto no es tan fácil porque esos recintos hay que habilitarlos para dar clases en condiciones y por seguridad. El ministerio también apuesta por aprovechar gimnasios o comedores.

Será cosa de los centros pero lo que no van a poder hacer los alumnos es jugar con otros compañeros que no estén en su burbuja de seguridad. Y eso hará más complicado formar los equipos para jugar. Hay libertad, pero parece que la burbuja que se creará en las escuelas no se va a romper en los patios.