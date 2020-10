Adele sorprende con su gran cambio físico en su primera aparición tras llevar años retirada: "Sé que estoy muy cambiada"

Llevaba varios años sin aparecer en público. No había pisado un escenario, ni un programa de televisión desde hace varios meses. Lo que sí que había compartido eran contadas imágenes a través de sus redes sociales en las que se podía ver el gran cambio físico al que se ha sometido. Sin embargo, ha sido ahora cuando Adele ha decidido reaparecer públicamente.

La cantante ha escogido el programa estadounidense de humor 'Saturday Night Live' para volver a subirse a un escenario. Sin embargo, esta reaparición no ha estado acompañada de un nuevo trabajo musical como muchos de sus seguidores esperaban.

En cambio, la intérprete de 'Hello' decidía participar en el 'show' para formar parte de algunos cortos. Ella misma explicaba en el programa a qué se debía esta colaboración: "¿Por qué no soy la invitada musical? Mi álbum aún no está terminado y tengo mucho miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme algunas pelucas, esto es todo mío, por cierto. Toma una copa de vino o seis y mira qué pasa".