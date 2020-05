Cevher Toktaş, jugador de la liga turca, confiesa haber matado a su hijo con síntomas de coronavirus

Las autoridades no sospecharon nada

Al preguntarle sobre el por qué de ese terrible crimen, el futbolista confesó que lo hizo, simplemente, porque "no le quería", y que nunca lo había hecho desde que nació. "La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental ". aseguró fríamente en su declaración.