"El riesgo de enfrentamiento civil en EEUU está ahí, Trump deja una herida mayor que el 11-S"

El experto Adam Dubin, americano, cree que Biden no podrá curar las heridas y la división

Considera que EEUU vive uno de los momentos más graves de su historia, con riesgo de enfrentamiento civil

Cree necesario que Trump pague por lo hecho, como aviso para un futuro incierto

Adam Dubin, licenciado en de Ciencias Políticas y Literatura Inglesa por la Universidad de Vermont (EE.UU), master de Cooperación Internacional y Política Publica en la Universidad de Manchester, doctorado en Jurisprudencia por la Universidad de Pace (EE.UU) y profesor de Derechos Humanos de Comillas ICADE analiza para Informativos Telecinco la realidad política de EEUU tras el asalto al Congreso realizado por partidarios del presidente Donald Trump. Como americano cree que su país se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su convulsa historia con el enemigo declarado dentro de su propio territorio.

La figura de Trump, su populismo convencido, su menosprecio a la verdad, a los hechos, su poder en las redes durante cuatro años, su capacidad para convertirse en líder de una parte de la sociedad americana que cree que el país está en manos ahora del enemigo, que ve conspiraciones por todas partes y que lo sigue como a un Mesías ha hecho con su asalto al Capitolio, según el experto, "mucho más daño del que propiciaron los ataques de 11S".

Matiza, eso sí, las diferencias entre ambos hechos. "No es comparable en ningún caso con el 11S en cuanto a pérdida de vidas, aunque el asalto al Capitolio es más preocupante a medio plazo porque es una muestra de que la falta de legitimidad de las instituciones ha calado en una importante parte de la sociedad americana. Eso se ha demostrado en el hecho de que son los americanos los que atacan a su propia democracia, lo que supone en sí mismo un golpe a la identidad americana, a unos valores que siempre han sido comunes. El asalto refleja que EEUU tiene un daño profundo que Biden no va a poder solucionar porque la falta de confianza está ahí. El asalto a la democracia tiene consecuencias a largo plazo. El 11S vino de un enemigo externo, pero aquí el enemigo es interno".

Peor que en los 60 durante Vietnam y más cerca de la Guerra Civil

"Hoy EEUU vive un momento peor que los años 60 y eso que esta fue una época de violencia, ruptura, asesinatos políticos, Vietnam - pese a que se perdieron miles de vidas y muchas familias quedaron destrozadas en una guerra donde EEUU no debió estar, estamos peor hoy, cree el experto-. La cicatriz que va a dejar en la sociedad americana este mandato y el asalto, con las imágenes de americanos atacando a su Gobierno, va a dejar huella". Aunque muchos puedan pensar que no, que es extremo, "la realidad hoy es que hay posibilidad de un enfrentamiento civil. No estamos libres de violencia en EEUU".

"Los americanos ya no se sienten unidos bajo una misma bandera"

Dubin reconoce como americano y analista que "EEUU siempre ha sido un país dividido en muchos sentidos, por ideología religión, concepto de gobierno… pero lo que ha unido al país siempre ha sido el patriotismo, el amor a EEUU, la democracia y la libertad". Y es ahí donde más ha atacado Trump de forma consciente, limando ese pilar social. "Trump ha señalado que no todos somos americanos, que no todos estamos unidos bajo la misma bandera, no somos todos patriotas, porque otros americanos son traidores. Lo que puede llegar ahora a EEUU es mas violencia, ataques contra políticos, ese puede ser el camino".

"Hay riesgo de violencia en la toma de posesión de Biden"

De hecho, el experto alerta de que "no es descartable que haya sucesos violentos en la investidura de Biden por lo que los servicios secretos también deberán estar más alerta que nunca". EEUU, de hecho, ya sabe lo que son los asesinatos políticos. "Hay gente armada que está convencida de que es el enemigo". Y aunque Trump ha decidido no acudir a la misma en un hecho insólito, algo que Biden le ha agradecido, eso no quita para que sus seguidores, que creen que las elecciones han sido fraudulentas protesten ese día en recuerdo a Trump.

Trump debería pagar y ser apartado del poder en defensa de la democracia

Dubin sí cree que, aunque el tiempo y las posibilidades son remotas, Trump debería pagar por sus actos. "Los políticos deben denunciar a Trump, y quitarle el poder. Los partidos deben estar por encima de este movimiento que él ha liderado. Ser americano es más importante que otra cosa. Nadie puede atentar con nuestra democracia", sentencia. Dubin, no obstante, es realista y considera que "puede que no haya finalmente consecuencias, se podría producir un impeachment para quitarle del poder, ya lo intentaron hacer con el tema de Rusia, o poner en marcha la enmienda 25, pero no resulta fácil". No obstante, "es importante que el Congreso actúe después de lo que ha pasado para recuperar la legitimidad. Es el momento en el que los dos partidos podrían unirse para quitar toda legitimidad a Trump".

"Es complejo que Trump se enfrente, no obstante, a responsabilidades criminales, es presidente, pero los hijos de Trump no tienen esa protección, por incitar a la violencia. Si miramos las declaraciones de Giuliani, para combatir al Congreso, puede ser necesario actuar para proteger la democracia. Los asaltantes, eso no hay duda, sí se van a enfrentar a la cárcel. Por asalto y destrucción de la propiedad, seguro, otra posibilidad es acusarles de sedición", señala el experto. Ya se habla para algunos de ellos de hasta 50 cargos.

"El asalto limita las posibilidades de que Trump vuelva"