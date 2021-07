El doctor Joan Caylà: "La Eurocopa 2020 será un hándicap para el control de la covid en Europa"

El presidente de la UEFA , Aleksander Ceferin , rechazó recientemente las críticas a la Eurocopa vertidas por expertos sanitarios y aseguró que fueron "estrictos en los estadios". "Cuando oigo a los políticos decir que la gente se ha infectado en los partidos, sin ninguna prueba, me decepciona un poco", indicó recientemente.

Los encuentros de la Eurocopa se disputaron en 11 ciudades distintas; Londres, Inglaterra; San Petersburgo, Rusia; Bakú, Azerbaiyán; Múnich, Alemania; Roma, Italia; Ámsterdam, Holanda; Bucarest, Rumanía; Budapest, Hungría; Copenhague, Dinamarca; Glasgow, Escocia; y Sevilla, España. Tantos lugares y tantos desplazamientos eran un gran riesgo frente a la pandemia , según explicó a Informativos Telecinco el doctor Joan Caylà , miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

"De las 11 sedes de la Eurocopa, algunas pueden tener problemas fácilmente. Una es San Petersburgo , en Rusia, que está muy afectada por la covid. También se ha visto con aficionados de Finlandia que fueron al fútbol. Al regresar a su país , detectaron numerosos positivos mediante PCR. Si no se hubieran hecho las pruebas, pues ese número tan alto de personas estaría difundiendo el virus". comentaba el doctor Caylà recientemente.

El doctor Caylà , antes de que se disputara la final, ya avisaba de una línea ascendente muy clara en los contagios en Europa. " Para que haya transmisión , el caldo de cultivo perfecto es juntar aficiones de diferentes países , en un país que no es el de ninguno de ellos , bebiendo alcohol, estando sin distancia y sin mascarillas , y yendo a discotecas y espacios cerrados", subrayaba el médico.

" Todo explicará que en algunos sitios aparezcan aumentos de la incidencia ", explicaba el médico, quien no esperaba que se reunieran alrededor de 60.000 personas en la final de Wembley en el partido con más público en las gradas durante toda la pandemia en Reino Unido. "Lo ideal era una final restringida", subrayó.

El doctor destacó que " solo había que mirar cómo aumenta la incidencia acumulada de Reino Unido , algo preocupante". "Lo tenían hace cuatro días muy bien, gracias a la cobertura vacunal, tenian una incidencia acumulada muy inferior a la de España, pero ahora aumenta a la de España . Aquí, no obstante, sigue subiendo y nos tiene que preocupar ", destacó el experto. Reino Unido guarda mucha relación con la India, donde se detectó por primera vez la variante delta . De este país habría estado pasando a otros sitios, y así sucesivamente. Bastaría con unos pocos casos sin detectar para que se extienda el virus.

"La pandemia de covid no se toma un descanso ... La variante delta se aprovechará de las personas no vacunadas , en entornos concurridos , sin mascarilla, gritando y cantando. Devastador. ¿Se supone que debo disfrutar viendo cómo se produce la transmisión delante de mis ojos?", advirtió a través de su cuenta de Twitter.

"Si vamos a celebrar hay que tener capacidad de pensar que nos vamos a reunir sin seguridad y si no nos estamos vacunando estamos inseguros. Cientos de miles de personas en el hemisferio sur nos están mirando a nosotros, a Europa, mientras colapsan sus sistemas de salud. Son imágenes falsas que creamos en torno a estos encuentros de masas, no responden a la realidad del resto del mundo. Para la gran mayoría del mundo la vida está en lo peor de la pandemia. Son actividades que no están ni bien clasificadas ni bien gestionadas", esgrimió.