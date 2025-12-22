Jorge Bergantiños 22 DIC 2025 - 13:53h.

La alerta naranja por fenómenos costeros que ha sacudido durante cinco días consecutivos el litoral atlántico gallego llena de incertidumbre los mercados

El trabajo de las mariscadoras gallegas en pleno temporal: las duras condiciones a las que se enfrentan

A CoruñaLas reuniones familiares en Navidad vienen acompañadas de menús realizados para la ocasión en los que destacan productos como el marisco, la estrella de las mesas en los próximos días. Las preferencias son muy diversas, pero en lo que todos coinciden, tanto vendedores como consumidores, es en el alto precio de alimentos como el percebe o la centolla, que en algún caso en estas últimas semanas han subido hasta un 60%.

Los motivos principales son variados pero confluyen prácticamente en su totalidad en el estado del mar y la escasez de producto. El más reciente es el temporal marítimo de las últimas jornadas en Galicia, foco principal de pesca, donde han acumulado hasta cinco días consecutivos con alerta naranja por fenómenos costeros adversos. También cabe recordar, que en los casos de los bivalvos como los mejillones, Galicia sufrió una crisis en la que casi la totalidad de las bateas permanecieron cerradas durante semanas por la presencia de una toxina.

Según datos de Pesca de Galicia, el número de capturas de marisco desde la pandemia ha disminuido considerablemente. En el año 2024, dos de las especies más valoradas como los crustáceos o los bivalvos solo supusieron 4,8 millones de kilos, diferencia importante con los más de 11 millones de kilos del año 2019 en aguas gallegas. Según el citado informe, comprar ese tipo de marisco se ha traducido en un 42% más caro ahora que antes de la pandemia en los mercados de la comunidad.

Debido a esa falta de producto, en uno de los lugares más célebres para la captura del percebe, en el Faro de O Roncudo, solo salen dos veces al año en ese punto para preservar el recurso. En las fechas previas a la Navidad, los mariscadores de Corme han salido a faenar a pesar de las malas condiciones marítimas con olas superiores a los 5 metros en las que se juegan la vida.

“Como sigamos así no sé qué vamos a traer en Nochebuena”

Esas condiciones se traducen posteriormente en los carteles de precios de 270 euros el kilo que eran el foco de muchas miradas y fotografías de los clientes del Mercado de la Plaza de Lugo en A Coruña. “Ten en cuenta que son olas de cinco metros, no se como aún llega percebe en condiciones. El percebe que estaba normalmente para comprar en lonja a 50 euros, hoy estaba a 180. Como sigamos así no sé qué vamos a traer para Nochebuena.” explica uno de los trabajadores de Mariscos Don Crustáceo.

Además de Corme, Aguiño, en el ayuntamiento de Ribeira, también es un sitio muy reconocido por este crustáceo. Allí este fin de semana un lote alcanzó un récord que los habituales no recordaban. Llegó a los 336 euros el kilo el sábado, después de que el viernes pagasen hasta 300, subastándose un total de 298 kilogramos.

Otro de los productos que más ha subido es la centolla. Tras su periodo de veda desde junio a noviembre, su encarecimiento en el precio de salida tras el fin de su regulación ya hacía saltar las alarmas. La previsión era de que al llegar a las fechas señaladas, su aumento iba a ser notorio. En los sitios más relevantes como O Grove, se llegaron a pagar el primer día 35 euros, en A Coruña, en torno a los 25. “El año pasado el día de Nochebuena las vendía a 50 euros y hoy fíjate que ya las tengo a 50” comenta Paula, de Mariscos Mari Carmen Parga.

Especial vigilancia de las autoridades ante el furtivismo

La captura de estas especies se intensifica desde el mes de noviembre, por ejemplo en 2024 de octubre a noviembre se multiplicó por seis el número de kilos de crustáceos que se pescaron en Galicia, de los 46 mil a los 240 mil. Es por ello por lo que las autoridades aumentan su vigilancia en estos meses para evitar el furtivismo.

En las últimas horas la Guardia Civil en colaboración con la GNR portuguesa han incautado 1.400 kilos de bivalvos en la frontera, a través de tres inspecciones en la carretera A3 de la localidad de Valença do Miño. Fueron un total de 200 kg de berberecho, 1.200 kg de almejas de diferentes especies. Además el vehículo en el que viajaban era robado por lo que también fue intervenido.