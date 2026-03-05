El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del presunto asesino del joven

El joven vasco descuartizado en París había ganado un juicio contra su casero "porque le quiso subir el precio y el piso era inhabitable"

El crimen de Dalian Peña, el joven vasco hallado descuartizado en una vivienda de París ha conmocionado a la localidad guipuzcoana de Tolosa. Sus familiares y amigos no asimilan lo ocurrido y se muestran en “shock” por el suceso.

“Estamos en estado de shock tras su asesinato, queremos que se haga justicia”, confiesa a ‘El Diario Vasco’ Ruben Alves, amigo del joven, quien también reveló las discrepancias que tenía Dalian con su casero, su presunto asesino.

“Fue tremendo”, resume Alves, cuando su hermana le llamó para contarle que Dalian había muerto asesinado a manos de su casero. El cadáver descuartizado fue hallado el lunes por la noche en el interior de un inmueble de Saint-Denis, en París.

Dalian trabajaba como soldador en París desde hacía seis años

Allí vivía Dalian desde hacía seis años. El se mudó a la capital gala a “probar suerte” y acabó trabajando de soldador. La incredulidad reina entre los amigos y familiares del joven vasco. Para ellos, “es imposible”, que no conocían ninguna señal que acabara con un trágico desenlace como el ocurrido. Lo definen como “un artista, un risueño. Siempre con una sonrisa en la boca y haciendo cosas. Le encantaba viajar”, resume su amigo.

Lo que los agentes se encontraron en el interior de la vivienda es difícil de describir, según fuentes cercanas a la investigación recogidas por ‘El Diario Vasco’. Testigos presenciales confiesan que en la vivienda hallaron "restos humanos sobre una lona manchada de sangre», y partes del cuerpo que coincidían con la descripción física de la víctima. En el lugar también se recuperaron un cuchillo de cocina y tijeras de podar.

El juez envía a prisión al casero de Dalian

El juez ha enviado a prisión al principal sospechoso, según informa 'El Diario Vasco'. Tras permanecer bajo custodia policial desde la noche del lunes cuando fue detenido en el domicilio del guipuzcoano, el propietario de la vivienda donde residía la víctima ha comparecido esta mañana ante el juez de instrucción, que ha decidido finalmente su ingreso en prisión.

El propietario de la casa, de 50 años, declaró que mató a la víctima, que llevaba seis años viviendo en la capital gala, a donde se mudó para trabajar de soldador. Habían mantenido una disputa el pasado 27 de febrero, el viernes anterior.

Rubén insistió a este medio en que el desencadenante de la tragedia fue un juicio que Dalian había ganado contra su casero. "Él nos contó que había ido a juicio con el casero porque le quiso subir el precio del alquiler". "Él nos contó que había ido a juicio con el casero porque le quiso subir el precio del alquiler. El casero estaba denunciado porque el piso era inhabitable. El juicio lo ganó mi amigo y entonces el casero le ofreció otras casas más pequeñas. Lo rechazó porque le dijo que ya que había querido hacer todo por el juzgado que irían hasta el final”, relata al citado medio este amigo.

Todo esto se lo contó Dalian en los carnavales de Tolosa, la última vez que le vio. En aquel momento no le dio importancia, “más allá de una disputa entre inquilino y casero. No estaba preocupado”. La familia de la víctima, residente en Tolosa, se encuentra consternada por lo sucedido y ya se han trasladado hasta París para hacerse cargo de los restos de D.P.