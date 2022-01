"El señor Djokovic no está cautivo en Australia, es libre de irse cuando quiera"

Sin los requisitos de entrada necesarios, las autoridades del país recalcaron que el serbio no iba a tener ningún trato de favor, teniendo que someterse a las estrictas normativas que tiene Australia frente al coronavirus. Así, tras tener al tenista retenido en el aeropuerto, las autoridades hicieron valer lo que el primer ministro, Scott Morrison, había anunciado previamente: que si Djokovic, que no está vacunado con pauta completa, no tenía todo en regla estaría “en el próximo avión a casa”; esto es, que no entraría de ningún modo para jugar el Open, que arranca el próximo 17 de enero.