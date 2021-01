La llegada de las vacunas contra el coronavirus ha traído la esperanza a los habitantes de todo el mundo y son la herramienta que promete marcar el principio del fin de la pandemia. Pero desde que se aprobaron las distintas vacunas y comenzaron a distribuirse ha quedado claro que el proceso de vacunación no va a ser sencillo y ahora mismo las dosis son un bien escaso . Muchos países están teniendo problemas de abastecimiento y eso que solo9 acabamos de empezar a vacunar, y se están suspendiendo los planes de inmunización en muchos lugares. Las distintas organizaciones supranacionales como la Unión Europea son las encargadas de asegurar la distribución de la vacuna y los gobiernos de los distintos países son los que establecen los protocolos de vacunación para ir inmunizando, primero, a los grupos más vulnerables . Todo de una manera éticamente responsable, lo que aseguraría una distribución justa de las escasas dosis, con criterios puramente sanitarios. Pero, como suele ocurrir con casi todo en este mundo globalizado y mercantilizado, hay una manera de saltarse la cola y acceder a una vacuna antes que todos los demás: con dinero . Desde el momento en el que se administró la primera dosis de la vacuna contra el covid comenzaron a surgir iniciativas para poner precio al camino rápido hacia la inmunización. Ya hay agencias de viajes internacionales que ofertan paquetes que incluyen la vacuna como un servicio más , junto al hotel de cinco estrellas, la pensión completa y los traslados al aeropuerto.

Viajes para mayores a Estados Unidos, con vacuna incluida





Y la India solo fue el primer país donde surgió la idea, pero parece que no es el único país desde donde se organizan viajes a Estados Unidos para conseguir la inmunización. Y es que en la mayoría de los Estados no se exigen demasiados datos o papeles en los lugares donde se organizan las campañas para vacunar, a veces el único requisito es ‘parecer lo suficientemente mayor’. De hecho, la orden ejecutiva que firmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, justo antes de Navidad, solo especifica que las primeras vacunas deben administrase a las personas de 65 años o más, pero no especifica que estas tengan que vivir en el estado, ni siquiera en el país. El agujero en la ley ha sido todo un coladero de turistas de vacunas: un reciente informe de Florida ha desvelado una gran cantidad de canadienses, brasileños y venezolanos ricos que han recibido la vacuna en este estado, según informa CNBC News.