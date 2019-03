La madre de los niños de Godella ya sufrió un brote psicótico sin diagnosticar en 2016

María Gombau , la madre de los niños de Godella acusada por su asesinato , pudo haber tenido un brote psicótico en el momento en el que presuntamente mató a sus hijos . A pesar de que la joven no había sido diagnosticada , su entorno más cercano asegura que este no fue el primero.

Brote en prisión

Los funcionarios de la prisión de Picassent aseguran que María no está tomando medicación ninguna porque la cárcel no dispone de psiquiatra, solamente una persona que acude un par de veces el mes. "María todavía no ha sido diagnosticada ni está tomando medicación, con lo cual no sabemos lo que ha podido pasar por su cabeza", dicen sobre el episodio.