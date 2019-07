El debate de investidura al minuto: Sánchez quiere un nuevo Estatuto de los Trabajadores y volver a subir el salario mínimo

12:13 El PSOE admite avances en el programa , pero no en los cargos y no se cierra a dar a Podemos una vicepresidencia

El PSOE admite que se están produciendo avances en la negociación del programa que busca acordar con Unidas Podemos, pero no así en las conversaciones sobre los cargos que deberían ocupar los morados en ese hipotético Gobierno de coalición. Eso sí, los socialistas no se cierran a que los de Pablo Iglesias tengan una Vicepresidencia.



Así lo han asegurado fuentes socialistas a pocos minutos de que arranque el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, cuando han recalcado que el rechazo del PSOE no eran tanto a que Podemos ocupe una vicepresidencia como a la presencia de Iglesias en el Ejecutivo



Desde el PSOE ya apuntan que lo más probable es que las negociaciones con Unidas Podemos se tengan que prolongar hasta el jueves, cuando tendría lugar la segunda votación de investidura, en la que Sánchez ya no requeriría mayoría absoluta sino que para ser investido le bastaría con obtener más síes que noes.