Araceli, de 96 años, primera vacunada en España: se santiguó antes, no notó nada y dio las gracias

Y Araceli se acercó con su andador a ponerse la vacuna. Lo hizo despacio, con su mascarilla y con toda calma. No estaba especialmente nerviosa aunque un gestó la delató: se santiguó antes de ponérsela. Y no, no noto nada ni le dolió. Dio las gracias por ser la primera en ponerse la vacuna en España, algo que la llenaba de orgullo. Araceli iba de negro. Y recibió el aplauso de los sanitarios en la residencia de Los Olmos en Guadalajara.