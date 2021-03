Ayuso acusa a la Asamblea de Madrid de precavicar por dar luz verde a las mociones de censura en su contra

La Mesa ha actuado bajo la premisa de que el decreto no está en vigor al estar pendiente su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), con lo que considera no hay razón para no admitir las mociones de censura. Fuentes del Gobierno de Ayuso acusan a la Asamblea de Madrid y a su presidente, Juan Trinidad (Cs), de haber incurrido en "prevaricación".